高效護髮油 消費者：抹2滴便能改善毛躁頭髪

快訊

編譯王曉伯／綜合報導　
K18分子護髮油。圖取自Amazon.com
每個人都希望擁有一頭健康、強韌、光澤亮麗、充滿活力的秀髮，然而很難想像有任何的單一產品能夠讓你如願。不過隨著越來越多的證據指向爆款護髮品牌K18推出的全效護髮油，我們有理由相信這種產品確實存在。

K18名聲響亮，不論是美髮專家、愛用者與線上聊天平台都對它推崇備致，而我們也不是第一次關注此一品牌。因此，當美容學校Ogle School Stafford的美容師與美學教育專家諾蘭(Stanley Nolan)表示，她「著迷於」該品牌的分子護髮油(Molecular Repair Oil)時，我們就知道這是一項值得深入研究的產品。

諾蘭表示，它能讓你頭髮亮麗、改善毛躁的頭髮、增加柔軟度與隔熱，而且對極度捲曲的頭髮尤其有效。

根據K18指出，這款無矽靈與經過臨床證明的護髮油，是使用K18專利的生物活性胜肽產品，能夠封閉與重新連接髮絲內外層的斷裂處，也就是說具有從內部保養與修護的功能。

一位Reddit讀者自稱是一位極為挑剔的髮型設計師。她表示在經過多次試用後，她發現K18分子護髮油每次都可以將頭髮轉變她想要的樣子。

K18分子護髮油也含有兩項經過充分研究的成分：小分子角鯊烷與角鯊烷，具有保濕抗老的功效。此外，它也有酪梨油的成份，對頭髮隔熱保護的作用，能夠防範450度的高溫。

一位亞馬遜測評師表示，這款護髮油很輕，有很強的保濕功效，「能夠延長我洗髮的間隔時間，因為它能讓我的頭髮保持濕潤，不致看來很油膩。」

分子護髮油瓶裝一盎司的售價是65元，對於美髮產品而言，不可謂不貴，尤其是這還是護髮油。不過根據使用說明，只需在造型前於濕髮上塗抹兩滴，就能夠充分發揮產品的修復功效。

此外，儘管價格不低，一些K18的愛用者都表示，其實物超所值。如果你想試用K18的分子護髮油，建議你可以購買旅行用的包裝瓶，價格是27元。

