Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

以平價商品與爆款迷你托特包聞名的連鎖超市Trader Joe's ，成功擊退Publix與好市多 （Costco）兩大競爭強手，登上美國最受歡迎超市寶座。

根據美國顧客滿意度指數（ACSI）顯示，Trader Joe's較2025年上升2分，以滿意度86分超越Publix，成為在地首屈一指的零售商 。Publix未能衛冕去年這項年度調查的冠軍寶座，該調查匯集逾三萬名美國民眾的投票結果。

1967年創辦於加州的Trader Joe's，以親民價格、友善店內氛圍及迷你托特包著稱，其中托特包更在全美43州600餘家分店掀起搶購熱潮。

儘管門市數量少於在東南部擁有1432家分店的Publix和好市多，Trader Joe's仍成功奪魁。

Publix維持84分不變，德州連鎖超市H-E-B以1分之差位居第三。好市多滿意度仍為81分，而目標百貨（Target）下降1點得到79分。

山姆會員店（Sam's Club）、奧樂齊（Aldi）與全食（Whole Foods）等品牌均躋身前十名。韋格曼（Wegmans）食品超市過去一年跌幅最大，從83分驟降至78分。

調查顯示，僅有三家零售商Save-a-Lot、Trader Joe's和H-E.B.的評分，較去年提升。

沃爾瑪（Walmart）滿意度為75分，與去年持平。這家超市巨頭在前任執行長董明倫（Doug McMillon）辭職後，現由約翰·福爾納（John Furner）接任。

與此同時，在全球知名客戶數據分析公司鄧韓貝（Dunnhumby）上月發布的排名中，H-E-B在連續九年中五度蟬聯美國最佳超市寶座。