這款平價禦寒手套 還支援手機等觸控操作

編譯莊瑞萌／即時報導
Achiou冬季手套。圖取自Amazon.com
紐約寒流來襲，冷到讓人重新檢視冬季裝備。一雙能保暖又能滑手機的高CP值手套，成了對抗冰凍天氣的隨身救贖。

紐約郵報購物專欄記者維多莉亞·麥克唐納(Victoria McDonnell)表示，紐約最近氣候讓人摸不著頭緒，低溫令人感受不僅冷酷、嚴寒，更讓人感到極度不適。在這種危險的寒冷氣候下，麥克唐納開始重新審視防寒裝備，尤其是那些總是在外套口袋裡搞失蹤的手套，於是讓她發現或許正是該汰舊換新補貨的時候。

她發現，在電商龍頭亞馬遜(Amazon)上，一款售價僅約10元的Achiou冬季手套在冰冷冬季中脫穎而出，成為不少消費者的「自我照護」首選。這款手套不僅價格親民，更是該平台銷量最高、獲得最多五星好評的產品。它同時也是觸控螢幕友善手套，通勤時刷公車或地鐵票完全不用脫手套，雙手依然能保持溫暖。

該手套並提供多種顏色，方便搭配各類冬季外套，目前已有超過6.4萬名購物者給予好評。一名消費者表示，這款手套溫暖、舒適而且完全不厚重，內裡柔軟且觸控感應良好，對於寒冷天氣散步或跑步來說非常完美。

在寒風刺骨的日子裡，這類平價且能快速到貨的民生必需品，顯然已成為紐約客對抗低溫的標配，更重要的是耐用度也相當不錯。總之，這雙手套就是寒冬必備單品，而且現在搭配亞馬遜Prime會員還能快速到貨，簡單、實用、不傷荷包，誠如電影裡艾莎(Elsa)所說的，「冰天雪地對我而言根本算不了什麼(The cold never bothered me anyway)。」

