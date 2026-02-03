我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC女主播母親疑似深夜遭人綁架…今日5件事

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Houselife無線雪鏟。圖取自Amazon.com
Houselife無線雪鏟。圖取自Amazon.com

每個人家中多少有一兩件美國最受歡迎的電動工具品牌得偉（DeWalt）的割草機、吹葉機或電鑽等，因此都有得偉的電池；而冬季裡必備的雪鏟，若能與得偉的電池相容，便可省下一筆開支。House Digest網站指出，亞馬遜上的一款Houselife無線雪鏟，便可完美搭配得偉電池使用。

這款能與現有得偉電池相容的雪鏟，可免去轉接器的麻煩，適用所有20V Max系列電池（Houselife建議使用4Ah或更大容量電池以達最佳效能），這在冬季尤為實用，尤其當需要清除積雪卻不想再用傳統鏟子鏟到腰酸背痛時。

這款在亞馬遜售價約110元（價格以網站標示為準）的Houselife無線雪鏟，比得偉的機型便宜40元，且規格毫不遜色；11英寸寬的鏟子比得偉的多出1英寸，深度則相同。Houselife雪鏟重量僅5磅，更易操控，配備伸縮手柄提高舒適度，可將積雪拋擲至20英尺外。消費者多認為，這款輕量級雪鏟適合清理階梯、露台等小面積區域。

並非所有人都滿意其性能表現，少數購物者抱怨其馬達噪音過大，還有部分人遭遇故障問題，儘管所用得偉電池的狀態可能影響效能。

一位給予5星評價的購物者說，這款雪鏟組裝十分簡單，能有效清理小面積區域，電池續航力相當久，能將積雪徹底清除；價格實惠且品質出色。整體而言，對多數顧客來說，Houselife無線雪鏟仍是款值得購買的工具。

亞馬遜

上一則

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

延伸閱讀

快速清除車輛積雪 掌握4要訣

快速清除車輛積雪 掌握4要訣
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用
打臉「去中國化」戰略 福特想買比亞迪電池 美政界反彈

打臉「去中國化」戰略 福特想買比亞迪電池 美政界反彈
中國電池出口補貼先下調再取消 分析師：直指「反內卷」

中國電池出口補貼先下調再取消 分析師：直指「反內卷」

熱門新聞

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE