好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

編譯周靜芝/即時報導
好市多（Costco）。(美聯社)
儘管外觀相似，並非所有冷藏熟食肉品質都相同，即使在有眾多優質商品的好市多Costco）選購時亦是如此。Chowhound網站美食專欄作者史普林格（Alex Springer）親赴當地好市多分店進行實地品鑑，依風味、口感、多用途及價格四大項目，評選出4款最值得推薦的肉品。

史普林格表示，每款產品他都先單獨品嚐，再融入其他餐點中，他所精選的不僅物超所值，更注重保存期限。他提醒，熟食肉類開封後應在一周內食用完畢，因此這些肉品必須能適用午餐之外的多元選擇。

科克蘭肉品組合包-黑森林火腿（Black Forest Ham）

這款好市多自家品牌肉品組合包有火腿、雞胸肉與烤牛肉三種選擇，但史普林格認為其中以火腿最優；厚度恰到好處，既不會薄如刨絲，又能完美層疊於三明治中。採用玉米糖醃製賦予其微甜風味，口感更是恰到好處。其他熟食肉品，火腿有時會帶些纖維感，但科克蘭的火腿質地軟嫩，為早餐提供豐富蛋白質。

史普林格在當地好市多購入的價格為14.99元，每包淨重14盎司，整組肉品總重超過2磅，以如此豐富的品項組合實在很划算，分次食用單包產品更能延長保存期限。

科克蘭肉品組合包-烤牛肉（Roast Beef）

史普林格說，他向來對熟食烤牛肉興致缺缺，但科克蘭的烤牛肉扭轉了他的偏見。這款產品最適合用於熱的法式蘸醬三明治或烤起司三明治，但冷食風味亦不遜色。熟食店的烤牛肉常煙燻味過重，此產品則恰到好處。

嫩度媲美火腿，毫無橡膠感或肥膩部位。雖非冰箱中最百搭的食材，但將烤牛肉切條拌入沙拉或夾入墨西哥捲餅，均能增添蛋白質與風味。

科克蘭天然醃漬特瘦火腿（Extra Lean Uncured Ham）

史普林格表示，他通常認為「特瘦」和「火腿」完全不該湊在一起，但這款產品卻成為他的亞軍之選。首先是成分僅火腿、水、少許糖及鹽、芹菜粉等調味；或許因較厚，鹹度略高於科克蘭組合包的火腿，更貼近他心中優質火腿的風味。即使與烤牛肉或薩拉米香腸（salami）等其他肉品搭配，風味依然突出；沒有其他火腿常見的脂肪，每口都是純粹的嫩滑美味。

它同時也是史普林格最愛融入其他料理的熟食肉品，風味與厚度足以單獨成為早餐蛋白質來源，但更適合用來作班尼迪克蛋。他表示，若手邊沒有培根，用它來炒飯或搭配烤抱子甘藍同樣出色。

科克蘭薩拉米香腸（Dry Salame）

在史普林格評測的所有熟食肉品中，科克蘭薩拉米香腸用途最廣泛，不僅適合夾入三明治，將帶胡椒風味的肉片包裹起司與水果，或拌入沙拉中，都能創造絕妙的風味組合；搭配零食擺盤，它也能成為亮眼主角。其風味與質地的完美平衡，正是這款肉品成為廚房必備的關鍵。

史普林格指出，這款雖非他嚐過最頂級的薩拉米，但科克蘭品牌值得信賴，每片皆蘊含濃郁煙燻香氣與奶油般質地，更是他試過性價比最高的產品之一。雖不如單片火腿經濟實惠，但售價約12元即可獲得4磅薩拉米香腸，還是十分划算。

好市多 墨西哥 Costco

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告
好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告
加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格比台灣便宜
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
