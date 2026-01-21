Trader Joe's新款辣椒醬 無辣不歡者掀搶購潮

連鎖超市Trader Joe's。路透

連鎖超市Trader Joe's 有著種類繁多的辣醬和調味品，滿足各種不同的口味和辣度需求，從酸味的是拉差(sriracha)辣醬、超級辣的哈瓦那辣椒醬到濃郁口感的墨西哥 辣椒醬，應有盡有。

身為辣醬領域的創新者，Trader Joe's近期又推出了一款全新的辣椒產品「Bird's Eye辣椒辣醬」(Bird's Eye Chile Hot Sauce)，且一上市，就立馬引發了辣醬愛好者的搶購熱潮。

根據Trader Joe's官網介紹，這款又稱為Peri-Peri的辣醬源自南非，辣度幾乎與哈瓦那辣椒相當，同時又帶有天然的甜味；Trader Joe's將其描述為「辛辣果香濃鬱」，類似Tajin水果沙拉，並略帶酸味。

有趣的是，Trader Joe's已經有一款用同一種辣椒製成的Peri-Peri醬；那麼，這款新辣醬又有什麼特別之處呢？根據品嚐過這兩款辣醬的Reddit用戶，新辣醬「更辣更酸」，因為這款辣醬的辣椒是用醋醃製而不是用鹽發酵的；另一位Reddit用戶則表示，新款辣醬更像是普通的辣醬，而Peri-Peri醬則更像是一種複雜的調味品；但不管新款辣醬普通與否，凡是嚐過這款辣椒辣醬的人都讚不絕口，且絕對不是因為他們都被辣得舌頭冒火。

近期一篇Reddi的貼文，甚至給這款辣醬打出滿分10分，稱其「非常獨特」且「比Cholula辣醬更辣」；大多數人都認為，雖然新辣醬不會辣到讓人味蕾灼傷，但仍然比Trader Joe's的墨西哥辣椒醬辣。

在另一篇Reddit貼文中，一位粉絲表示：「我太喜歡它了。辣度和味道都很棒。價格這麼低，質量卻這麼好。」頗具爭議的是，這款醬裡含有大量的辣椒籽；在同一個貼文中，另有網友寫說：「辣椒籽太多，導致醬汁的口感『有點脆』」，以及：「味道不錯，但籽太多了。」

不過，並非所有人都對辣椒籽感到困擾；一位Reddit用戶就表示，覺得這款辣醬好吃到，甚至「直接對著瓶子喝」，連籽都一起喝下去。

Trader Joe's網站表示這款醬料與雞肉搭配「簡直絕配」，而且每瓶售價2.99元，價格實惠，是快速製作Peri Peri雞肉醃料的理想之選；不過，Trader Joe's的顧客們卻把它用在了各種各樣的食物上；一位Reddit用戶在披薩和雞蛋 上也都淋上這款辣醬，在短短一周半的時間裡用掉了兩瓶；另一位則是把它用在沙丁魚和餅乾上。