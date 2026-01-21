我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相傳下周訪北京

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

Trader Joe's新款辣椒醬 無辣不歡者掀搶購潮

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖超市Trader Joe's。路透
連鎖超市Trader Joe's。路透

連鎖超市Trader Joe's有著種類繁多的辣醬和調味品，滿足各種不同的口味和辣度需求，從酸味的是拉差(sriracha)辣醬、超級辣的哈瓦那辣椒醬到濃郁口感的墨西哥辣椒醬，應有盡有。

身為辣醬領域的創新者，Trader Joe's近期又推出了一款全新的辣椒產品「Bird's Eye辣椒辣醬」(Bird's Eye Chile Hot Sauce)，且一上市，就立馬引發了辣醬愛好者的搶購熱潮。

根據Trader Joe's官網介紹，這款又稱為Peri-Peri的辣醬源自南非，辣度幾乎與哈瓦那辣椒相當，同時又帶有天然的甜味；Trader Joe's將其描述為「辛辣果香濃鬱」，類似Tajin水果沙拉，並略帶酸味。

有趣的是，Trader Joe's已經有一款用同一種辣椒製成的Peri-Peri醬；那麼，這款新辣醬又有什麼特別之處呢？根據品嚐過這兩款辣醬的Reddit用戶，新辣醬「更辣更酸」，因為這款辣醬的辣椒是用醋醃製而不是用鹽發酵的；另一位Reddit用戶則表示，新款辣醬更像是普通的辣醬，而Peri-Peri醬則更像是一種複雜的調味品；但不管新款辣醬普通與否，凡是嚐過這款辣椒辣醬的人都讚不絕口，且絕對不是因為他們都被辣得舌頭冒火。

近期一篇Reddi的貼文，甚至給這款辣醬打出滿分10分，稱其「非常獨特」且「比Cholula辣醬更辣」；大多數人都認為，雖然新辣醬不會辣到讓人味蕾灼傷，但仍然比Trader Joe's的墨西哥辣椒醬辣。

在另一篇Reddit貼文中，一位粉絲表示：「我太喜歡它了。辣度和味道都很棒。價格這麼低，質量卻這麼好。」頗具爭議的是，這款醬裡含有大量的辣椒籽；在同一個貼文中，另有網友寫說：「辣椒籽太多，導致醬汁的口感『有點脆』」，以及：「味道不錯，但籽太多了。」

不過，並非所有人都對辣椒籽感到困擾；一位Reddit用戶就表示，覺得這款辣醬好吃到，甚至「直接對著瓶子喝」，連籽都一起喝下去。

Trader Joe's網站表示這款醬料與雞肉搭配「簡直絕配」，而且每瓶售價2.99元，價格實惠，是快速製作Peri Peri雞肉醃料的理想之選；不過，Trader Joe's的顧客們卻把它用在了各種各樣的食物上；一位Reddit用戶在披薩和雞蛋上也都淋上這款辣醬，在短短一周半的時間裡用掉了兩瓶；另一位則是把它用在沙丁魚和餅乾上。

Trader Joe's 墨西哥 雞蛋

上一則

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

延伸閱讀

史詩級66號公路之旅 10美食據點不能錯過

史詩級66號公路之旅 10美食據點不能錯過
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌

Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌
春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

2026-01-14 10:23
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
圖為1040報稅表。(美聯社)

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

2026-01-13 12:32

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的