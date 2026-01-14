我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

這款15件刀具組 消費者：用過一年仍鋒利如新

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一套包含15件的Astercook刀具組。圖取自Amazon.com
一套包含15件的Astercook刀具組。圖取自Amazon.com

鈍的刀具比鋒利的更危險，不如投資好的廚房工具。哈芬登郵報（HuffPost）報導，一套包含15件的Astercook刀具組，收納刀座更內建磨刀器，可永遠告別刀具變鈍的困擾；部分消費者更表示，可能很久都不需要用到磨刀器。亞馬遜用戶巴恩斯（Sarah Barnes）分享說，使用一年後，刀具依然如剛買時般鋒利，是她最好的購物選擇。

若正急需升級廚房設備，現在入手的另一理由是，8折優惠後僅40元。Astercook刀具組涵蓋家庭烹飪所需的各類刀器，真正展現「a cut above the rest」（指略勝一籌）這句成語的精髓。

這套大型刀組包含：可收納所有刀具的木製收納架、主廚刀、切片刀、麵包刀、三德（santoku）刀、多用途刀、削皮刀、六把精緻牛排刀、一把廚房剪刀，以及內建的磨刀器。

Astercook刀具組的每件刀具皆採精細的切割與修飾，使用順手，被消費者稱讚為「用過最出色的刀具組」。巴恩斯說，她送給父母當禮物，切東西如切奶油般順滑，家人初次使用時還因而割傷。

署名康布斯（Deborah Combs）的網友說，她最近買了Astercook刀具組，徹底改變了她的廚房體驗；這套15件刀具組，不僅造型時尚且兼具實用性，超乎她的預期。她表示，無論是烹飪新手或資深主廚，這套刀具都值得投資，「強力推薦」。

亞馬遜購物者沙赫爾（Shaheer）說，使用近一年後，這套刀具仍不減銳利；日常烹飪多會用到其中數把刀具，隨附的磨刀器也很實用。

亞馬遜 牛排

上一則

Shake Shack推出多款韓式餐點 其中包括炸雞

延伸閱讀

NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板 延長賽退勇士

NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板 延長賽退勇士
100次與100年 2書百年迷思

100次與100年 2書百年迷思
NBA／衛冕軍「天敵」出現？馬刺20分大勝雷霆 賞對戰連敗

NBA／衛冕軍「天敵」出現？馬刺20分大勝雷霆 賞對戰連敗
蝦皮配合調查聲明：張文未購買煙霧彈及大型刀具

蝦皮配合調查聲明：張文未購買煙霧彈及大型刀具

熱門新聞

民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

2026-01-07 10:18

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了
格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？