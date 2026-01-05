安撫狂吠汪星人 這款超音波裝置比電子項圈「人道」

超音波狗狗訓練器。圖取自Amazon.com

狗狗老是吠叫讓人頭痛？一款不含電擊的超音波訓練器近日熱賣，主打溫和制止吠叫、適用多數犬種，還獲得許多飼主給予五星好評。

根據HuffPost報導，如果家中毛小孩有時實在「太過健談」，這一款評價超高、實用的超音波狗狗訓練器，許多飼主都說它能立刻讓狗狗停止吠叫。優點還不只如此，該款產品不含電擊，Prime會員還能享有38%折扣，原價約46元，現在不到30元就能入手。這款4.5顆星高評價的裝置，被用戶形容為「史上最棒的採購」，甚至稱其效果宛如「魔法開關」，因為相較於昂貴又可能傷害寵物 的電擊項圈，越來越多飼主轉向選擇這款更溫和的產品。

一位飼主分享道，「我家的狗狗非常愛叫，這款產品簡直是救星！只用了幾次，牠就開始明白指令並平靜下來。這讓家裡安靜許多，狗狗的狀態也變得更沉穩。」

所謂「超音波」是指頻率高到人類耳朵無法聽見的聲音，由於狗狗的聽覺比人類靈敏，牠們能聽到人類聽不到的音域。這款裝置發出的音頻能即時吸引狗狗注意，讓牠們立即停止吠叫。一位家中狗狗常與鄰居犬隻隔著圍欄「對戰」的評論者驚嘆，「我簡直不敢置信！只要按一下按鈕，一切吵鬧立刻停止。我們兩家加起來有9隻狗，牠們瞬間全部安靜並盯著我看。」

品牌方表示，這款訓練器適用於多數犬種，並配備3個同步聲波發射頭，提供更廣的聲音覆蓋範圍，也就是說，即使狗狗不在身邊，也能發出有效的「噓」聲提醒。「有6種訓練模式、最遠23英尺的作用距離，不管牠是在前門亂叫或在院子另一頭活動，皆能有效控制，」一則評論寫道。「裝置機身小巧、可充電，使用起來不會讓我覺得自己很殘忍。」

而且除了止吠，飼主反映還能改善狗狗撲人、咬人或散步時亂衝的行為。品牌方指出，單次充電可支援約30天的日常使用或最長180天待機時間。使用者表示，特別喜歡這款裝置攜帶便利性，而且能自然融入日常生活，「超級輕巧，直接放口袋就能帶著走，」有人還分享道，「我最喜歡它安全性高，不需要電擊或穿戴胸背帶，只需溫和的音頻就能引起狗狗注意。」

