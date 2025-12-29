雙層防水手機支架 享受邊沐浴邊看影片

我的頻道

編譯莊瑞萌／即時報導
旋轉防水手機架。圖取自Amazon.com
旋轉防水手機架。圖取自Amazon.com

在洗澡也想追劇、看影片的時代，一款防水可旋轉手機支架正悄悄走紅，不僅解放雙手，也讓手機遠離進水風險，意外成為居家生活新神器。

根據HuffPost報導，你或許聽過浴室收音機或近年流行的藍牙浴室音響，但有沒有想過什麼能讓沐浴體驗更進一步？無論是想在洗澡時看電影、追劇，還是隨時監看嬰兒攝影機，市面上這款相容於大多數iPhoneAndroid手機的「旋轉防水手機架」，在清潔身體的同時，還能看清螢幕又不必擔心手機受損。

這款產品有多種顏色可選，另提供適合大尺寸手機的「Plus」版本，標準白色款售價為16.99元。支架採用雙層防水外殼設計，開口處配有密封鎖扣，即使在淋浴時觀看影片也不必擔心手機進水受潮，內部墊片設計則能固定手機位置，防止刮傷或碰撞。

產品除了標榜百分之百防水，該裝置還具備防霧功能且不影響音質，讓使用者能流暢操作觸控螢幕並清晰收看影片或接聽電話，手機架還支援360度旋轉，可依觀看需求輕鬆切換橫向或縱向模式。

產品整體為兩件式設計，由防水外殼與背膠支架兩部分組成，無需工具即可在數秒內完成安裝，只要清潔牆面、撕下支架背膠並貼於所需位置即可，支架固定後，防水殼可自由滑入或取出，方便使用者隨身攜帶。有使用者說，「這個手機支架用料紮實，不會讓人覺得脆弱或擔心洗到一半掉落。把手機放在水邊，確實需要很大的信心，但這款產品給了充分的理由讓人放心。」

如果不只喜歡在洗澡時追劇，也會在做菜或運動時觀看影片，這組產品一次附有三個黏貼式支架，等於可在三個不同位置使用同一個防水手機殼，使用前只要事先選好位置，就能在家中自由移動手機。另一位使用者分享說，「我原本只打算裝在浴室，現在我能隨身帶著它在屋子裡移動，廚房和辦公室都裝了支架。」

品牌方指出，該支架最大可承重4.5磅，足以確保手機使用安全。不過，建議安裝完成後靜置24小時再正式使用，以確保黏貼穩固且不傷牆面。一名使用者Nadia Najm則寫道，「這個支架很容易貼上，也能從浴室磁磚上移除，不會留下痕跡或造成損傷。」

