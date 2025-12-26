好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多。（路透）

倉儲式賣場好市多 （Costco）的蔬果區，乍看有如採購天堂，專屬的冷藏區裡，各式各樣盒裝水果蔬菜，令人眼花撩亂；實際上，有更多商品堆在冷藏區外：擺滿鳳梨的貨架、兩個裝的哈密瓜，還有一袋6顆裝的酪梨等。美食網站The Takeout指出，儘管在好市多能以實惠價格買到大量蔬果，但顧客對其生鮮商品卻多有抱怨。

其中柳橙引起的批評聲浪尤其強烈，消費者甚至在社群平台Reddit上分享相關經驗。這些案例幾乎如出一轍：顧客以優惠價格買了10磅裝的柳橙後，卻在數日內全都發霉；問題嚴重到網友建議直接避開這種Cara Cara紅肉橙。這些低價柳橙雖具吸引力，但除非回家後立刻榨成果汁，否則在吃完前就會壞掉。不過，它們發霉並非因為好市多一次販售的數量過多；問題根源更深，與所有商品的運輸、儲存方式有關，影響了好市多所有販售的農產品。

為何好市多柳橙會快速發霉？

好市多在全球逾900間分店販售柳橙，為維持各賣場生鮮區貨源充足，該公司從世界各地供應商採購。那些5磅或10磅裝的柳橙，可能來自美國、巴西 、智利、澳洲 或南非，確實產地取決於季節與供應狀況。該公司設有複雜的流程，確保水果送達當地好市多賣場前不致腐壞；但運輸耗時，貨架上的柳橙並非現採，這意味它們一旦離開冷藏庫、擺上廚房檯面，便會開始腐壞。

另一個秘密是：只要一顆橙開始腐壞，整袋都得丟棄。其高糖分特性形成絕佳的黴菌滋生環境，單一黴菌孢子便能迅速污染整顆果實；這種污染以同樣速度蔓延至其他柳橙，因此一顆發霉，整袋都得扔掉。黴菌在室溫下生長更快，因此放在檯面上的橙更易滋生黴菌。

避免柳橙發霉的最佳方法是：回家後立即將它們從包裝袋取出，徹底清洗、晾乾後再存放，以清除表面殘留的黴菌孢子；否則，就要完全避免採購大包裝的柳橙。