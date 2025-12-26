我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美醫院為外籍病患移植器官 1次手術能賺200萬

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多。（路透）
好市多。（路透）

倉儲式賣場好市多（Costco）的蔬果區，乍看有如採購天堂，專屬的冷藏區裡，各式各樣盒裝水果蔬菜，令人眼花撩亂；實際上，有更多商品堆在冷藏區外：擺滿鳳梨的貨架、兩個裝的哈密瓜，還有一袋6顆裝的酪梨等。美食網站The Takeout指出，儘管在好市多能以實惠價格買到大量蔬果，但顧客對其生鮮商品卻多有抱怨。

其中柳橙引起的批評聲浪尤其強烈，消費者甚至在社群平台Reddit上分享相關經驗。這些案例幾乎如出一轍：顧客以優惠價格買了10磅裝的柳橙後，卻在數日內全都發霉；問題嚴重到網友建議直接避開這種Cara Cara紅肉橙。這些低價柳橙雖具吸引力，但除非回家後立刻榨成果汁，否則在吃完前就會壞掉。不過，它們發霉並非因為好市多一次販售的數量過多；問題根源更深，與所有商品的運輸、儲存方式有關，影響了好市多所有販售的農產品。

為何好市多柳橙會快速發霉？

好市多在全球逾900間分店販售柳橙，為維持各賣場生鮮區貨源充足，該公司從世界各地供應商採購。那些5磅或10磅裝的柳橙，可能來自美國、巴西、智利、澳洲或南非，確實產地取決於季節與供應狀況。該公司設有複雜的流程，確保水果送達當地好市多賣場前不致腐壞；但運輸耗時，貨架上的柳橙並非現採，這意味它們一旦離開冷藏庫、擺上廚房檯面，便會開始腐壞。

另一個秘密是：只要一顆橙開始腐壞，整袋都得丟棄。其高糖分特性形成絕佳的黴菌滋生環境，單一黴菌孢子便能迅速污染整顆果實；這種污染以同樣速度蔓延至其他柳橙，因此一顆發霉，整袋都得扔掉。黴菌在室溫下生長更快，因此放在檯面上的橙更易滋生黴菌。

避免柳橙發霉的最佳方法是：回家後立即將它們從包裝袋取出，徹底清洗、晾乾後再存放，以清除表面殘留的黴菌孢子；否則，就要完全避免採購大包裝的柳橙。

好市多 澳洲 巴西

上一則

物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差

延伸閱讀

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
台人買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭異狀原因：正常啦

台人買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭異狀原因：正常啦

熱門新聞

廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08
退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18
衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質。示意圖。（美聯社）

5跡象代表身體虛 65歲以下也可能發生

2025-12-18 11:46
連鎖超市Trader Joe's。（路透）

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

2025-12-23 09:08

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休