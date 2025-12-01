我的頻道

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

編譯周靜芝/即時報導
好市多（Costco）。 （美聯社）
好市多（Costco）購物者都知道，其自有品牌科克蘭精選（Kirkland Signature）商品具同等品質、但價格常遠低於知名品牌。Eat This, Not That網站撰稿人費羅贊·瑪斯特（Ferozan Mast）指出，科克蘭精選涵蓋數百種商品，其中部分商品價格極具競爭力，較同類名牌商品便宜近70%；從電池到咖啡、早餐食品到嬰兒用品，選購這些商品可省下數百元。以下是她列出6款科克蘭精選商品，價格僅知名品牌的一半：

1. 培根起司蛋餅

這款科克蘭精選未經醃製的培根與豪達起司蛋餅，10個裝僅14.52元；相較於星巴克，兩顆就要5.45元（未稅價），便宜了46.3%。瑪斯特說，她經常購買這款蛋餅，口感或質地皆與星巴克無異。

2. 有機咖啡膠囊

有機咖啡膠囊120顆裝售價44.99元（每顆0.37元），是好市多版的Green Mountain咖啡公司產品，後者96顆裝售價73.96元（每顆0.77元）；前者價格便宜近52%。

3. 綠茶茶包

綠茶茶包每100袋售價13.49元（每袋0.13元），相較伊藤園綠茶茶包每20袋售價5.78元（每袋0.28元），科克蘭精選價格低53%。一位好市多購物者建議，可去其他網站或商店比較日本抹茶或綠茶的價格。

4. Chinet 18盎司塑膠杯

這款塑膠杯240個裝售價13.59元（每個0.06元），相較亞馬遜Solo品牌200個裝售價23.68元（每個0.12元），相當於五折優惠。一位購物者表示，她總是購買好市多的紅色塑膠杯，每當家中有聚會時，這些杯子堅固耐用，大小適合裝啤酒，價格更是無可挑剔。

5. 鹼性AA電池

這款鹼性AA電池48個裝售價15.99元，相較於金頂（Duracell）AA電池20個裝21.81元，前者便宜達69.5%。粉絲分享說，科克蘭精選電池品質佳、電力持久，價格遠低於非好市多品牌。

6. 嬰兒紙尿褲

科克蘭精選嬰兒紙尿褲222片裝售價39.99元（每片0.18元），而「好奇」（Huggies）同規格168片裝售價49.49元（每片0.29元），前者便宜約38%。考量嬰兒消耗尿布的數量，省下的錢不僅可觀，還足以抵銷會員費支出。

