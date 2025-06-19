爸媽神器 孩童汙漬全消滅…這噴霧還有其他意想不到用途

示意圖。（取自123RF）

在盡情享受美食的時候，醬汁碎屑難免會沾染到衣服上，哈芬登郵報(Huffpost)撰稿人勞拉·懷特(Laura White)便說她的家族笑話是：如果一頓飯最後你沒有「穿著餐點」，那這頓飯可能普普通通。不過對孩童來說，是不是美食都會搞得衣服上佈滿汙漬，懷特發現一款針對兒童的去汙噴霧，效果拔群且成分令人安心。

懷特撰文指出，多年來她試過無數去漬筆、去漬擦、去漬凝膠和噴霧，卻總是差強人意。「Miss Mouth's Messy Eater」卻贏得無數父母的心，在亞馬遜 7萬2千次評分奪得4.3顆星，上千條評論都說它超級有用，不管是藍莓渣、咖啡漬、長褲膝蓋處的土漬、血漬、油漬，或是來源年份皆不可考的神秘汙班，都不是這款噴霧的對手。

網友奧古斯丁娜(Augustina)寫道：「作為母親，我已經處理過各種食物和飲料漬，這種噴霧毫不費力地解決了它們，」確實符合「Miss Mouth's Messy Eater」瓶身上自栩的「父母必備好物」(a parental essential)。網友依萊斯(Elyce)評論：「才噴個幾下汙漬就消失了。老實說，我覺得如果我是在1600年代用這個產品，我將被當作女巫審判。」

此噴霧快速，有效且安全，已通過美國環保署(EPA)安全選擇(Safer Choice)認證，不含硫酸鹽或甲醛等有害化學物質，也不傷大部分的可洗滌布料，中性酸鹼值刺激性亦較低。

這款去漬噴霧除了主打對付孩童造成的汙漬，其他意料之外的用途也令人驚艷。哈芬登郵報一位審稿便說該噴霧也可以用在清潔汽車，聲稱只是噴個幾下、拿條抹布用力擦，她二手車 內裝多年的煙漬便消失無蹤。該報另一位編輯最近則分享，她喜歡使用該噴霧來清潔運動鞋；亞馬遜上一名網友艾迪(Eddie)的評論也支持了這個用法，稱他們的耐吉(Nike)白鞋上有骯髒、泥濘及咖啡漬，然後他們噴上去等了5分鐘後就清潔溜溜。