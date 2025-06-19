我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員：非法移民解決之道 是全面開放入籍

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

爸媽神器 孩童汙漬全消滅…這噴霧還有其他意想不到用途

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

在盡情享受美食的時候，醬汁碎屑難免會沾染到衣服上，哈芬登郵報(Huffpost)撰稿人勞拉·懷特(Laura White)便說她的家族笑話是：如果一頓飯最後你沒有「穿著餐點」，那這頓飯可能普普通通。不過對孩童來說，是不是美食都會搞得衣服上佈滿汙漬，懷特發現一款針對兒童的去汙噴霧，效果拔群且成分令人安心。

懷特撰文指出，多年來她試過無數去漬筆、去漬擦、去漬凝膠和噴霧，卻總是差強人意。「Miss Mouth's Messy Eater」卻贏得無數父母的心，在亞馬遜7萬2千次評分奪得4.3顆星，上千條評論都說它超級有用，不管是藍莓渣、咖啡漬、長褲膝蓋處的土漬、血漬、油漬，或是來源年份皆不可考的神秘汙班，都不是這款噴霧的對手。

網友奧古斯丁娜(Augustina)寫道：「作為母親，我已經處理過各種食物和飲料漬，這種噴霧毫不費力地解決了它們，」確實符合「Miss Mouth's Messy Eater」瓶身上自栩的「父母必備好物」(a parental essential)。網友依萊斯(Elyce)評論：「才噴個幾下汙漬就消失了。老實說，我覺得如果我是在1600年代用這個產品，我將被當作女巫審判。」

此噴霧快速，有效且安全，已通過美國環保署(EPA)安全選擇(Safer Choice)認證，不含硫酸鹽或甲醛等有害化學物質，也不傷大部分的可洗滌布料，中性酸鹼值刺激性亦較低。

這款去漬噴霧除了主打對付孩童造成的汙漬，其他意料之外的用途也令人驚艷。哈芬登郵報一位審稿便說該噴霧也可以用在清潔汽車，聲稱只是噴個幾下、拿條抹布用力擦，她二手車內裝多年的煙漬便消失無蹤。該報另一位編輯最近則分享，她喜歡使用該噴霧來清潔運動鞋；亞馬遜上一名網友艾迪(Eddie)的評論也支持了這個用法，稱他們的耐吉(Nike)白鞋上有骯髒、泥濘及咖啡漬，然後他們噴上去等了5分鐘後就清潔溜溜。

亞馬遜 二手車

上一則

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

下一則

郵輪業者越來越熱中帶遊客到私人島嶼 為什麼？

延伸閱讀

挑戰Waymo 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠

挑戰Waymo 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠
亞馬遜執行長罕見示警AI導致裁員 英特爾下月擬砍1萬人

亞馬遜執行長罕見示警AI導致裁員 英特爾下月擬砍1萬人
包工拿錢後拖延、失蹤「前科」難查 消費者可以這麼做

包工拿錢後拖延、失蹤「前科」難查 消費者可以這麼做
WNBA／克拉克腿傷至少缺2周 狂熱隊主帥樂觀看待

WNBA／克拉克腿傷至少缺2周 狂熱隊主帥樂觀看待

熱門新聞

好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

2025-06-17 13:45
好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

2025-06-11 15:03
溫蒂漢堡。(路透)

40年來歷經多次挫敗 溫蒂漢堡早餐終於站穩市場

2025-06-14 13:10
有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。(Unsplash@Philippe Leone)

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

2025-06-15 17:41
床墊示意圖。（取自123RF）

家中這6項每天在用的物品 或許早幾年就該扔了

2025-06-13 18:35
一名加州華人回顧在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。加州示意圖，非新聞事件圖。(路透)

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

2025-06-14 20:35

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳
紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命