「6+1」購物法 聰明省錢買出一周好菜

「6+1購物法」是將每周採買規劃為以下六個類別，再加入一項自由選擇。（路透）

在這個通膨壓力不斷上升、生活節奏日益加快的時代，去超市已不再只是例行公事，反倒像是一場精準與效率並重的競技。我們都在尋找一種既能省錢、減少浪費，又能快速高效地完成採買的方法。

近期受到預算有限、時間緊迫族群熱烈推崇的「6+1購物法」，正是一套實用的解方。它不需要你狂剪折價券，也不用犧牲對食物的喜好，而是透過有系統的採買與餐點規畫，幫助你更聰明地掌握整個流程。

根據msn報導，生活效率專家艾蜜莉·羅伯茲 （Emily Roberts）指出，「『6+1』是一種改變遊戲規則的方法，它簡化決策流程，自然引導你做出更均衡、低浪費的選擇。它也能減輕盯著空冰箱發愁的壓力，避免衝動採買或臨時叫昂貴外送。」

「6+1」購物法是什麼？

這個方法的核心，是將每周採買規畫為以下六個類別，再加入一項自由選擇，既有結構也具彈性：

．6種蔬菜：選擇六種不同類型的蔬菜，包含葉菜、根莖、十字花科及高彩度蔬菜，確保營養多樣性，也便於各式料理應用。

．5種水果：挑選五種水果，提升維他命與礦物質攝取，也讓點心與甜點更有變化。

．4種蛋白質：選擇四種不同蛋白質來源，如雞肉、牛肉、魚、蛋，或植物性選項如豆類、豆腐、扁豆等。

．3種穀類／澱粉類：例如白米、義大利 麵、馬鈴薯、藜麥或全麥麵包，作為日常碳水主力。

．2種醬料或抹醬：如鷹嘴豆泥、青醬、莎莎醬或沙拉醬，可多道料理共用，提升風味也減少額外支出。

．1項「趣味選擇」：保留給自己的一項自由選擇，可能是甜點、新食材或單純讓自己開心的小東西，避免過度壓抑購物慾望。

「6+1」如何省錢又省時間？

．精簡餐點規畫：不需為每餐設計菜單，透過萬用核心食材靈活搭配，即可快速做出豐富變化，減少購物與思考壓力。

．降低食物浪費：有結構的採買減少重複與過量，避免食材囤積與腐敗。提高使用率，也就是變相省錢。

．加速採購流程：明確分類的清單讓你在賣場行動更有效率，不再繞來繞去，也降低衝動購物的機率。

．促進健康飲食：固定採買蔬果比例，自然增加纖維與營養攝取，有助飽足感與均衡飲食，避免日後暴飲暴食反而花更多。

實施「6+1」購物tips：

1.盤點現有食材：先檢查冰箱與儲藏空間，減少重複購買。

2.選定分類內容：依據已有食材與偏好，選出每一類該買什麼。

3.寫下購物清單：用紙筆或App 列好分類，照著清單買，避免失控。

4.聰明比價選購：在既定分類內挑選當季、特價商品，CP值更高。

5.預先處理（可選）：回家後可先洗切蔬菜、煮一批主食或煮蛋，讓平日備餐更輕鬆。