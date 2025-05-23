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掃地不用再彎腰 這款掃帚畚箕組還自帶清潔刮齒

編譯周靜芝/即時報導
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Kelamayi自清潔掃帚畚箕組。圖取自Amazon.com
Kelamayi自清潔掃帚畚箕組。圖取自Amazon.com

春季大掃除不一定要辛苦操勞，只需找到對的工具，無論是掃地機器人、電動刷，或是不用手就能從刷毛中拔出一團頭髮的掃帚。這款Kelamayi自清潔掃帚畚箕組，畚箕上方配有刮齒，可清除附在掃帚上的毛髮與灰塵，畢竟誰都不愛這項清理工作。

目前這組原價26元的商品在亞馬遜的優惠價為19元，不同顏色價格有所不同，但均降價至23元或以下（價格以網站標示為準）。雅虎生活網站指出，根據他們的追蹤紀錄，這是這款掃帚少見的低價，且不需用手接觸灰塵，簡直大大加分。

或許有人曾體驗過，彎下腰用手持式小刷子掃灰塵，不小心便拉傷了背。那感覺並不愉快，Kelamayi掃帚配有長而可伸縮的手柄（長度在40至50英吋間），對任何希望在打掃時避免彎腰的人來說都是一大福音。

另一值得稱道的是，它是由回收塑膠製成的環保產品，四排耐用的刷毛使其適合室內或室外清掃；不過，最引人注目的是，畚箕上方有一排刮齒，可以滑過刷毛，清除掃帚上纏繞的毛髮與塵屑，無需弄髒手。這不僅更衛生，還能延長掃帚的使用壽命。

這款受歡迎的掃帚畚箕組在亞馬遜獲得超過4萬名粉絲的好評。一位購物者表示，沒想到使用掃帚與畚箕會讓人這麼開心，但事實就是如此，她特別喜愛畚箕上的刮齒。她說，最討厭要刮除髒掃帚上的頭髮和灰塵；現在不用煩惱了，此外可拆卸的手柄也便於收納。

另一人興奮地說，這是養寵物者的最佳拍檔，不但容易組裝，再也不用彎腰清理毛小孩留下的毛髮了。

一位回頭客分享說，她已買過一個，現在決定再買，它讓清掃工作輕鬆許多，再也不用拖著笨重吸塵器來打掃小範圍空間，也比用一般掃帚畚箕省力。患有關節炎的她表示，這組工具減輕了膝蓋壓力，可輕鬆拆卸、清理，輕便卻很牢固。

Kelamayi自清潔掃帚畚箕組。圖取自Amazon.com
Kelamayi自清潔掃帚畚箕組。圖取自Amazon.com

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