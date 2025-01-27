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麥當勞寶可夢卡快樂餐夯 粉絲花百元上eBay搶

編譯周芳苑／即時報導
速食連鎖餐飲業龍頭麥當勞。美聯社
速食連鎖餐飲業龍頭麥當勞。美聯社

速食連鎖餐飲業龍頭麥當勞(McDonald's)快樂餐(Happy Meal)最近搭配「寶可夢集換式卡牌遊戲」(Pokémon Trading Card Game，Pokémon或譯“神奇寶貝”)，大受歡迎，所有年齡段的粉絲都瘋搶夢寐以求的收藏品，有些人嗅出商機，將搶購到的戰利品拿到電子灣(eBay)網站以數百元天價轉售。

寶可夢卡快樂餐可透過麥當勞行動應用程式購買。套餐附有四個主題盒中的其中一個，每個盒子包括一個流行的「寶可夢集換式卡牌遊戲」增強包。

除了餐點，還將獲得15張特別收藏版促銷卡中的4張、另有一張寶可夢海報和一些貼紙。

此外，Pokémon TCG Pocket 應用程式的用戶每次購餐還會獲得特殊的遊戲內獎勵，將獲取一個代碼，可兌換餐點，包括寶可夢主題的蘋果片和牛奶罐。

麥當勞一名粉絲在社群新聞網站Reddit 上討論這時表示，迫不及待想看看這些傢伙對當地麥當勞收銀員施展何其野蠻的手段；另一成年顧客坦言已37歲，但還是會吃四片雞塊和非全然新鮮的蘋果；又有成年人開玩笑說，已30多歲也做著同樣的事情，他的12個孩子都在家。

提供遊戲新聞的Game Rant 報導稱，僅僅24小時之後，這些兒童套餐中的寶可夢卡片已在 電子灣等網站出售，15張全套卡片的轉售價格從37元到110元不等，有一些顧客在餐盒中收到神奇寶貝以外的玩具，一名粉絲說，舊金山麥當勞一家商店經理斥責工作人員誤拿幼兒玩具給點購寶可夢卡套餐的顧客。

寶可夢卡最終可在網路上賣得高價，因而吸引不道德人士涉足市場。媒體The Post先前報導，兩名華盛頓男子因向寶可夢卡粉絲詐騙約200萬元而被判入獄。

麥當勞先前也曾與動畫界合作。最初是1999年，旨在宣傳第一部「神奇寶貝」電影上映，2021年再度合作，慶祝神奇寶貝誕生25周年。

目前這一波促銷活動將持續到二月底。

麥當勞 McDonald's 舊金山

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