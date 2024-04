安裝簡單省衛生紙 免治馬桶座3萬人愛

Bio Bidet的SlimEdge免治馬桶座。圖取自Amazon.com

過去幾年,免治馬桶(bidets)越來越受歡迎;這個俗稱「坐浴盆」的衛浴設備,長期以來一直是歐洲人的最愛,但現在已風行全美。如果還不習慣如廁後從衛生紙轉為以噴水方式清潔,雅虎 新聞生活頻道推薦,最簡單又經濟的方法是使用Bio Bidet的SlimEdge免治馬桶座。

這款免治馬桶座無需水電工安裝,透過高品質的黃銅接頭與編織狀金屬軟管連接供水設施,是該類商品中深受消費者歡迎的選項,在亞馬遜 網站獲得3萬多人給予4.4星好評,目前優惠售價43元(以網站價格為準)。

一名滿意的網友留言表示,SlimEdge免治馬桶座安裝簡單、直接,十分好用;唯一的「缺點」是,還得買更多安裝在家裡的其他馬桶上,這樣孩子們就不會搶著用她的馬桶了。她說,他們至少減少了75%的衛生紙用量,相信家裡的污水處理系統一定為此感激不盡。

另一讚不絕口的消費者說,一個多星期前,他們從使用濕紙巾、衛生紙改為使用免治馬桶座,雖然先前沒有類似經驗,但這個過渡的裝置對家裡每個人來說都很舒適;儘管他們的廁所格局有些「奇特」,但安裝工作還是很容易,操作起來也很簡便。他表示,50多年來沒用過免治馬桶,但現在簡直無法想像沒有它的日子,絕對會推薦這款產品,「真是太棒了」。

一位給予五星評價的粉絲說,他們在主廁所加裝免治馬桶座已經三年了,結果孩子只想用他們的廁所。第一個購買的免治馬桶座至今沒出現問題,現在家中的每間浴室都裝上了一個。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.