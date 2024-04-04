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安裝簡單省衛生紙 免治馬桶座3萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Bio Bidet的SlimEdge免治馬桶座。圖取自Amazon.com
Bio Bidet的SlimEdge免治馬桶座。圖取自Amazon.com

過去幾年，免治馬桶（bidets）越來越受歡迎；這個俗稱「坐浴盆」的衛浴設備，長期以來一直是歐洲人的最愛，但現在已風行全美。如果還不習慣如廁後從衛生紙轉為以噴水方式清潔，雅虎新聞生活頻道推薦，最簡單又經濟的方法是使用Bio Bidet的SlimEdge免治馬桶座。

這款免治馬桶座無需水電工安裝，透過高品質的黃銅接頭與編織狀金屬軟管連接供水設施，是該類商品中深受消費者歡迎的選項，在亞馬遜網站獲得3萬多人給予4.4星好評，目前優惠售價43元（以網站價格為準）。

一名滿意的網友留言表示，SlimEdge免治馬桶座安裝簡單、直接，十分好用；唯一的「缺點」是，還得買更多安裝在家裡的其他馬桶上，這樣孩子們就不會搶著用她的馬桶了。她說，他們至少減少了75%的衛生紙用量，相信家裡的污水處理系統一定為此感激不盡。

另一讚不絕口的消費者說，一個多星期前，他們從使用濕紙巾、衛生紙改為使用免治馬桶座，雖然先前沒有類似經驗，但這個過渡的裝置對家裡每個人來說都很舒適；儘管他們的廁所格局有些「奇特」，但安裝工作還是很容易，操作起來也很簡便。他表示，50多年來沒用過免治馬桶，但現在簡直無法想像沒有它的日子，絕對會推薦這款產品，「真是太棒了」。

一位給予五星評價的粉絲說，他們在主廁所加裝免治馬桶座已經三年了，結果孩子只想用他們的廁所。第一個購買的免治馬桶座至今沒出現問題，現在家中的每間浴室都裝上了一個。

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亞馬遜 雅虎

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