不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's商店。（記者王若然／攝影）

連鎖超市Trader Joe's 的商品物美價廉，有很多都是顧客的最愛，然而也有些商品連鐵粉都嫌棄，以下是5樣被認為不值得在Trader Joe's購買的商品。

牛肉河粉湯Beef Pho Soup

美食網站Tasting Table團隊在對Trader Joe's牛肉河粉湯的評論中毫不留情，評論員克里梅克(Sarah Klimek)寫到：「這個湯超級稀，缺乏風味，不意外的發現塑膠碗裡只有兩或三小塊牛肉漂浮其中。」

克里梅克接著說這一麵條適合做湯，一盒要價3.49元可不便宜，可以省下這筆錢，去Aldi或Lidl等其他商店直接買罐裝或盒裝湯。

隔夜燕麥Overnight Oats

Tasting Table不喜歡Trader Joe's的隔夜燕麥，表示這一款燕麥「黏稠、甜膩，令人悲傷」克里梅克說，想到這款爛糊、不吸引人的味道，不如自己做隔夜燕麥。

Trader Joe's的隔夜燕麥每個賣1.99元，但其實可以花更少錢自己動手做，克里梅克建議買去殼燕麥粒(whole oats)，與牛奶 混合，並放置到隔天。

切片麵包Sliced Bread

示意圖。Photo by Jude Infantini on Unsplash

Real Simple雜誌對撰稿人艾莉兒·克萊因(Ariel Klein)指出，由於Trader Joe's的品牌商品不含防腐劑，包括麵包，這些商品可能在幾天之內變質，「預先切好的麵包尤其是如此，這類麵包往往比Trader Joe's其他還未切的麵包更快發霉。」

即使是最簡單、最便宜的麵包也要2.49元，其他無麩質、多穀物麵包等也要價4.49元，在當地的麵包店也許可以找到更好的選擇。

農產品

Reddit論壇上有許多對Trader Joe's農產品品質的抱怨，一名Reddit用戶直說：「袋裝農產品．．．．爛爛的。」其他用戶表示在全食超市(Whole Foods)買農產品更划算，因為全食超市的商品可以保存超過三至四天。

不僅是袋裝農產品，「新鮮」的蔬菜也受到抨擊，Reddit網友說他們可以在當地的亞洲超市找到更便宜的青蔥。

肉品

Trader Joe's的熟食如橙子雞等受到網友嫌棄，一名Reddit用戶稱其為「覆蓋麵糊的奇怪乾黏雞塊」，其他包括一般的冷凍禽肉或牛肉也常不符合Reddit網友的期待。