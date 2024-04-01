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改善皮膚彈性和關節健康 膠原蛋白補充劑10萬人喊讚

編譯陳韻涵／即時報導
「運動研究」(Sports Research)原味膠原蛋白肽粉(collagen peptides)。圖取自Amazon.com
「運動研究」(Sports Research)原味膠原蛋白肽粉(collagen peptides)。圖取自Amazon.com

膠原蛋白(collagen)是重要的蛋白質，可強化皮膚、肌肉、骨骼和結締組織的結構，隨著年紀增長，膠原蛋白會「減產」，因而需要透過補充劑補足流失的蛋白質。

部分研究表明，膠原蛋白補充劑可以改善皮膚彈性和關節健康。

熱門的3.9盎司「運動研究」(Sports Research)原味膠原蛋白肽粉在「亞馬遜」(Amazon)網購平台只賣10元，減價5元。

「運動研究」膠原蛋白肽粉有11克的低分子量三型和一型水解膠原蛋白胜肽(hydrolyzed collagen peptides)，含18種胺基酸，包括甘胺酸(glycine)、脯胺酸(proline)，以及羥脯胺酸(hydroxyproline)。

此外，每份膠原蛋白肽粉含有10克蛋白質。每天一匙，加在液體中飲用即可，如冰沙、咖啡、湯等。

部分補充劑不受聯邦食品暨藥物管理局(FDA)嚴格規範，但「運動研究」的膠原蛋白粉通過第三方品質檢測，其粉末不含基因改造成分、人工香料、甜味劑，以及隱性添加物。

運動研究」的膠原蛋白粉獲得10萬多名消費者的4.6星評價，許多人說這項產品解決皮膚彈性、關節疼痛等問題。

每天配咖啡喝的64歲馴馬師表示：「我的關節疼痛、手指骨折，還有一隻手指永遠會發出關節摩擦的喀喀聲，每當過度使用那隻手，就像火燒一樣痛。我的膝蓋因為忙碌的運動生活而受傷，背部和肩膀在幾次意外跌落馬背和大量勞動期間首當其衝。我的身體就像64歲的殘破火車，我吃很多營養品，希望補足身體所需的一切，希望在暮光之年療養它，這款產品讓我從最糟的狀態中獲得緩解。」

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