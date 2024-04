改善皮膚彈性和關節健康 膠原蛋白補充劑10萬人喊讚

「運動研究」(Sports Research)原味膠原蛋白肽粉(collagen peptides)。圖取自Amazon.com

膠原蛋白(collagen)是重要的蛋白質,可強化皮膚、肌肉、骨骼和結締組織的結構,隨著年紀增長,膠原蛋白會「減產」,因而需要透過補充劑補足流失的蛋白質。

部分研究表明,膠原蛋白補充劑可以改善皮膚彈性和關節 健康。

熱門的3.9盎司「運動研究」(Sports Research)原味膠原蛋白肽粉在「亞馬遜」(Amazon)網購平台只賣10元,減價5元。

「運動研究」膠原蛋白肽粉有11克的低分子量三型和一型水解膠原蛋白胜肽(hydrolyzed collagen peptides),含18種胺基酸,包括甘胺酸(glycine)、脯胺酸(proline),以及羥脯胺酸(hydroxyproline)。

此外,每份膠原蛋白肽粉含有10克蛋白質。每天一匙,加在液體中飲用即可,如冰沙、咖啡 、湯等。

部分補充劑不受聯邦食品暨藥物管理局(FDA)嚴格規範,但「運動研究」的膠原蛋白粉通過第三方品質檢測 ,其粉末不含基因改造成分、人工香料、甜味劑,以及隱性添加物。

「運動研究」的膠原蛋白粉獲得10萬多名消費者的4.6星評價,許多人說這項產品解決皮膚彈性、關節疼痛等問題。

每天配咖啡喝的64歲馴馬師表示:「我的關節疼痛、手指骨折,還有一隻手指永遠會發出關節摩擦的喀喀聲,每當過度使用那隻手,就像火燒一樣痛。我的膝蓋因為忙碌的運動生活而受傷,背部和肩膀在幾次意外跌落馬背和大量勞動期間首當其衝。我的身體就像64歲的殘破火車,我吃很多營養品,希望補足身體所需的一切,希望在暮光之年療養它,這款產品讓我從最糟的狀態中獲得緩解。」

