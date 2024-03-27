保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

一名消費者在選購牛奶。示意圖。美聯社

好市多 （Costco）是眾多消費者採購食物與生活必需品的首選之處，投資 網站The Motley Fool撰稿人貝克曼（Maurie Backman）便是其中之一。她表示，家中消耗量很大的牛奶 ，一周要喝上三加侖或更多；而有幾個原因讓她認為在好市多購買牛奶比較划算。

貝克曼表示，好市多的牛奶比她在一般超市買到的更便宜些，保質期限也更長。但最近她在好市多買的牛奶出了問題，不意外的是，好市多做了正確的處置來彌補缺失。

貝克曼指出，不久前，她打開一加侖的好市多牛奶，發現聞起來有股酸味，也出現些凝結物；讓她驚訝的是，離包裝上印的保質期限還有好幾天。

她接著打開了另一同樣包裝的牛奶，結果也有相同的問題。她說，這兩加侖牛奶很明顯是來自同一批問題牛奶。貝克曼冰箱的其他食物都沒有變質，所以問題出在牛奶本身。

貝克曼表示，好市多的優點是退貨政策絕大多數以客戶為導向；如果產品不符合客戶期望，可以收回任何商品並全額退款；而又餿又結塊的牛奶，明顯屬於「不符合預期」的範疇。但問題是，貝克曼不想把兩加侖變質的牛奶留在家裡。

她說，它們不僅佔用冰箱空間，而且她也不想讓孩子回家萬一喝下牛奶、卻不知道它已經餿了；於是貝克曼將牛奶倒入杯子、拍下照片，然後又拍下包裝上的保質期限。等再次前往好市多時，她向客服人員出示這些照片並說明經過；結果，她拿回了錢，沒有被問任何問題。

貝克曼表示，或許有人聽過，濫用好市多的退貨政策可能導致會員資格被取消；不過，這得真正挑戰好市多的「慷慨」極限才會發生。她說，退還過早變質的食物是絕對該做的事，如果把腐壞的食物帶回好市多不可行，可以像她一樣拍照存證。

此外，食品並不一定要變質才能退貨。貝克曼說，雖然大可以不喜歡食物的味道為理由退貨；不過，這種事還是少做為妙。她說，如果用這個理由，要確保退還的是大部分食物；把已吃掉75%的蛋糕帶回去，然後聲稱不好吃、要求退錢，這可一點都不酷。