質材環保防水防霉 10元浴簾內襯23萬人說讚

LiBa PEVA 8G浴室浴簾內襯。圖取自Amazon.com

許多人往往忽略更換浴簾內襯,直到它們散發霉味,或者在底部逐漸出現一層令人惡心的褐綠色薄膜。雅虎 新聞生活專欄作者亞伯卡斯特(Derek Arbogast)建議,這時不妨選擇換上LiBa PEVA 8G浴室浴簾內襯,現在亞馬遜 網站特價僅售10元(原價20元)。

這款72 x 72英吋的浴簾內襯,尺寸夠大,幾乎適用於任何淋浴設備,其磁性底部可確保它緊貼在多數浴缸的側面。環保聚乙烯(PEVA)材質,不含氯或聚氯乙烯(PVC),從包裝取出時,不會聞到一股塑膠味。

亞伯卡斯特指出,LiBa PEVA 8G浴簾內襯不只具有防水功能,表層特殊處理可促進水珠形成,讓水份快速滾落,不致因殘留而滋生黴菌。加固的頂部與金屬扣眼,確保它能在浴簾桿上順利滑動並保持牢固。

這些優點加在一起,讓超過23.3萬名亞馬遜購物者給予這款浴簾內襯4.5星評價。一位消費者誇稱它的重量恰到好處,不會厚到難以滑動,也不會太薄,以至於在淋浴時常會黏到身上。他同時透露,要掛上這款新浴簾內襯有點難度,但至少它沒有化學味,而且防水效果絕佳。

一名位回頭客表示,她的丈夫非常喜歡LiBa PEVA 8G浴簾內襯,要求家裡以後都用這款產品。她說,它確實能抗菌,且沖洗容易,用得再久,掛鈎處也不易破裂;底部的磁性設計,更是加分不少。此外,這款浴簾內襯不但脫水迅速,即使新使用也不會有怪味道。

