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質材環保防水防霉 10元浴簾內襯23萬人說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
LiBa PEVA 8G浴室浴簾內襯。圖取自Amazon.com
LiBa PEVA 8G浴室浴簾內襯。圖取自Amazon.com

許多人往往忽略更換浴簾內襯，直到它們散發霉味，或者在底部逐漸出現一層令人惡心的褐綠色薄膜。雅虎新聞生活專欄作者亞伯卡斯特（Derek Arbogast）建議，這時不妨選擇換上LiBa PEVA 8G浴室浴簾內襯，現在亞馬遜網站特價僅售10元（原價20元）。

這款72 x 72英吋的浴簾內襯，尺寸夠大，幾乎適用於任何淋浴設備，其磁性底部可確保它緊貼在多數浴缸的側面。環保聚乙烯（PEVA）材質，不含氯或聚氯乙烯（PVC），從包裝取出時，不會聞到一股塑膠味。

亞伯卡斯特指出，LiBa PEVA 8G浴簾內襯不只具有防水功能，表層特殊處理可促進水珠形成，讓水份快速滾落，不致因殘留而滋生黴菌。加固的頂部與金屬扣眼，確保它能在浴簾桿上順利滑動並保持牢固。

這些優點加在一起，讓超過23.3萬名亞馬遜購物者給予這款浴簾內襯4.5星評價。一位消費者誇稱它的重量恰到好處，不會厚到難以滑動，也不會太薄，以至於在淋浴時常會黏到身上。他同時透露，要掛上這款新浴簾內襯有點難度，但至少它沒有化學味，而且防水效果絕佳。

一名位回頭客表示，她的丈夫非常喜歡LiBa PEVA 8G浴簾內襯，要求家裡以後都用這款產品。她說，它確實能抗菌，且沖洗容易，用得再久，掛鈎處也不易破裂；底部的磁性設計，更是加分不少。此外，這款浴簾內襯不但脫水迅速，即使新使用也不會有怪味道。

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亞馬遜 雅虎

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