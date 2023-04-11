有19個口袋之外 這款筆電包憑什麼成為空姐最愛

Lovevook筆記型電腦背包，美觀又實用，是許多空姐的完美選擇。（合成圖，取自Amazon網站）

不管是剛從15個小時的長途飛行下飛機，還是剛結束一趟紅眼航班任務，空姐始終能保持良好的形象，她們有什麼訣竅嗎？德州 空姐凱普勒（Shea Kepler）說，關鍵是帶上正確的旅行用品。雖然凱普勒不能透露她們行業的所有秘密，但她告訴「旅遊與休閒」雜誌她從不離身的一件物品。

已有4年空姐經驗的凱普勒說，她最喜歡一款Lovevook筆記型電腦背包。她說，它既美觀又實用，是空姐的完美選擇，同事很多人都擁有同樣的背包。事實上，凱普勒就是從同事那裡發現這款背包的（亞馬遜 售價36-40美元）。

這個在亞馬遜累積了22,700多個五星評價的背包，並非航空公司發的，但它絕對是空姐們的最愛。Lovevook筆記型電腦背包有三種不同的尺寸：14英吋、15.6英吋和17英吋，適合攜帶筆電和所有旅行必備品。它還有20多種不同的顏色和圖案，包括動物、圓點、條紋和花卉等可供選擇。

這款背包有個內置的USB接口，只要有行動電源，就可以輕鬆地充電，而不需要拿在手裡。取自Amazon網站

目前為止，凱普勒已帶著它同行數千英里。她說，每次旅行她都用USB接口給手機 充電；這款背包有個內置的USB接口，只要有行動電源，就可以輕鬆地充電，而不需要拿在手裡。事實上，這款包總共有19個口袋，其中一個是USB接口下的防盜口袋，可以在充電時把手機放進去。

另一個凱普勒喜歡的功能是，背包後面有個隱藏式口袋，可以把護照放在那裡，「既安全又容易拿到」。除了一系列方便的口袋，包括水壺側袋、放置筆電或平板的軟墊口袋，以及側面的紙巾抽取袋之外，這款背包還有個行李箱套。把行李箱拉桿滑過套筒，就不怕背包會翻倒或掉下來。凱普勒說，它背起來也相當舒適，因為有可調節的背帶和填充物，讓背部有充足的空氣流通。

凱普勒並非唯一對這款背包贊不絕口的空姐。一位在亞馬遜留下五星評價的空姐說，她的背包在「大量和超量使用」下仍然保持得非常好，包括裝滿了重物。另一位滿意的空姐寫道，這款背包很實惠，在使用頻繁下，終會造成磨損；如果需要，她不介意再度購買它，但目前為止，一切都很好！