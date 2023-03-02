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貓主人看過來 花16元防止家中電線被啃咬

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
家中有飼養貓咪的都很難防止電線被貓啃咬。Getty Images
家中有飼養貓咪的都很難防止電線被貓啃咬。Getty Images

家有養貓的主人，總會想方設法用任何牠們喜愛的東西來滿足喵星人。無論是個巨大的紙箱，還是個讓牠們的爪子離不開、會發出呼嚕聲的玩具，都會給牠們買來。但這並不代表所有屬於人類的東西都是喵星人的，有一樣東西就是每個主人一次又一次告誡牠們要遠離的——電線。

無論是牠們的爪子還是牙齒，家中所飼養的貓咪都無法停止啃咬電線。從咬一口變成兩口，在你發現之前，電線已經毀了。所幸現在只需要花16美元，這個問題就可以迎刃而解。

Alex Tech電線保護裝置是一種創新、好用的工具，它能使電線保持完好狀態，即使你的貓不斷地啃咬它。這款電線保護裝置既耐用又容易操作，可以讓家中任何類型的電線免於被喵星人「摧殘」。

該品牌稱，消費者可以在一條或多條電線上自行纏繞這款保護裝置，在剪掉多餘的部分後，以打火機將邊緣燃燒、封死，如此一來也可使房間更加整潔。為了防止邊緣沾黏在一起，可在燃燒後將邊緣迅速打開。

這款產品在以馬遜網站獲得4.7顆星的評價，超過47,000則消費者留言，難怪它成為成千上萬貓主人的愛用品。一位網友稱這套保護裝置是，如果家有愛咬繩子的寵物，就必須使用它。他說，他有一屋子的貓科動物，所有的貓咪都喜歡啃電線。這東西很好用，而且有不同的尺寸和顏色，他家裡的每根電線上都有它。

另一位消費者補充說，他們買了這個東西來包住所有的手機充電器，以防止被他的貓吃了。它的效果很好，而且貓也不想去碰觸它。

Alex Tech電線保護裝置是一種創新、好用的工具，它能使電線保持完好狀態，即...
Alex Tech電線保護裝置是一種創新、好用的工具，它能使電線保持完好狀態，即使你的貓不斷地啃咬它。取自Amazon網站

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