通膨壓力仍在 一元店拓展生鮮食品吸客

超市貨架上的雞蛋、牛奶和奶油等基本食品的高價,促使更多消費者改到一元店尋找便宜商品。路透

根據近日一項調查,超市貨架上的雞蛋 、牛奶 和奶油等基本食品的高價,促使更多消費者改到一元店尋找便宜商品。

根據 Coresight Research 的每周美國消費者追蹤報告,超過五分之一的購物者已經轉向以 Dollar Tree和Dollar General等廉價一元店商品來補充家中的冰箱。

根據政府資料,自去年以來,一打雞蛋的價格比同期上漲了60%,達到平均4.25元,而牛奶和奶油的價格均上漲了31%。

紐約布朗士的Dollar General以4.95元的價格出售一打cage-free雞蛋,而附近的超市Stop & Shop 為6.99元。一盒15盎司的I Can't Believe It's Not Butter奶油在Dollar General商店的售價為4元,而在該區Kingsbridge附近的一家Stop & Shop售價為5.19元。一加侖全脂牛奶售價3.90美元,比同一家超市也便宜了1.29美元。

一般來說,一元店的生鮮商品不如傳統超市那麼多,但這種情況正在改變。根據CNBC引述Coresight資料的報導,一元店一直在為他們的商店增加更多的冷藏設備,並擴大他們的商品範圍,包括更健康的食品和新鮮農產品。

與疫情大流行開始前的2020年1月相比,今年1月份一元商店的客流量增加了19.1%。路透

數據分析公司Placer的另一項研究顯示,與疫情大流行開始前的2020年1月相比,今年1月份一元商店的客流量增加了19.1%。資料顯示,與2021年9月相比,去年9月的客流量成長14%。

Placer資深市場副總裁切諾斯基(Ethan Chernofsky)表示,一元店業績今年可能會有更大的成長空間。

Placer的報告指出,如果這兩家一元店繼續提高新鮮食品的品質,同時保持其品牌一貫的低價,那麼很可能會除了獲得現有的消費客層的支持外,並可以從其他較高價的零售商吸收新的客戶。

據紐約郵報報導,消費者一直在購買更便宜的商品,在某些情況下甚至放棄了牛肉,並且過去幾個月來,購買的商品也越來越少;而即使是年收入六位數的富裕消費階層也表示,由於生活用品價格高漲,薪水逐漸入不敷出,幾乎快變「月光族」。

雖然沃爾瑪 仍然是美國最大的雜貨零售商,但根據市場研究機構Gordon Haskett分析師克羅姆(Chuck Grom)的一項研究顯示,過去一年間,相較於沃爾瑪,一元商店在食品和飲料上「取得了一些進展」。