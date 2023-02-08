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通膨壓力仍在 一元店拓展生鮮食品吸客

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
超市貨架上的雞蛋、牛奶和奶油等基本食品的高價，促使更多消費者改到一元店尋找便宜商品。路透
超市貨架上的雞蛋、牛奶和奶油等基本食品的高價，促使更多消費者改到一元店尋找便宜商品。路透

根據近日一項調查，超市貨架上的雞蛋牛奶和奶油等基本食品的高價，促使更多消費者改到一元店尋找便宜商品。

根據 Coresight Research 的每周美國消費者追蹤報告，超過五分之一的購物者已經轉向以 Dollar Tree和Dollar General等廉價一元店商品來補充家中的冰箱。

根據政府資料，自去年以來，一打雞蛋的價格比同期上漲了60%，達到平均4.25元，而牛奶和奶油的價格均上漲了31%。

紐約布朗士的Dollar General以4.95元的價格出售一打cage-free雞蛋，而附近的超市Stop & Shop 為6.99元。一盒15盎司的I Can't Believe It's Not Butter奶油在Dollar General商店的售價為4元，而在該區Kingsbridge附近的一家Stop & Shop售價為5.19元。一加侖全脂牛奶售價3.90美元，比同一家超市也便宜了1.29美元。

一般來說，一元店的生鮮商品不如傳統超市那麼多，但這種情況正在改變。根據CNBC引述Coresight資料的報導，一元店一直在為他們的商店增加更多的冷藏設備，並擴大他們的商品範圍，包括更健康的食品和新鮮農產品。

與疫情大流行開始前的2020年1月相比，今年1月份一元商店的客流量增加了19.1...
與疫情大流行開始前的2020年1月相比，今年1月份一元商店的客流量增加了19.1%。路透

數據分析公司Placer的另一項研究顯示，與疫情大流行開始前的2020年1月相比，今年1月份一元商店的客流量增加了19.1%。資料顯示，與2021年9月相比，去年9月的客流量成長14%。

Placer資深市場副總裁切諾斯基(Ethan Chernofsky)表示，一元店業績今年可能會有更大的成長空間。

Placer的報告指出，如果這兩家一元店繼續提高新鮮食品的品質，同時保持其品牌一貫的低價，那麼很可能會除了獲得現有的消費客層的支持外，並可以從其他較高價的零售商吸收新的客戶。

據紐約郵報報導，消費者一直在購買更便宜的商品，在某些情況下甚至放棄了牛肉，並且過去幾個月來，購買的商品也越來越少；而即使是年收入六位數的富裕消費階層也表示，由於生活用品價格高漲，薪水逐漸入不敷出，幾乎快變「月光族」。

雖然沃爾瑪仍然是美國最大的雜貨零售商，但根據市場研究機構Gordon Haskett分析師克羅姆(Chuck Grom)的一項研究顯示，過去一年間，相較於沃爾瑪，一元商店在食品和飲料上「取得了一些進展」。

雞蛋 牛奶 沃爾瑪

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