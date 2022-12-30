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好萊塢女星欽點 露得清眼霜不愧國民好品牌

編譯周芳苑／即時報導
女性隨著年齡增加，眼部會出現細紋及其他問題，需要眼霜來呵護。(示意圖，取自pexels)
女性隨著年齡增加，眼部會出現細紋及其他問題，需要眼霜來呵護。(示意圖，取自pexels)

1972年出生的好萊塢女星珍妮佛．嘉納(Jennifer Garner) 已經年過50，依舊容光煥發；她最近親口向保健資訊網站Prevention.com道出她最喜歡的最新護膚品是露得清快速修復視黃醇 Pro+ 抗皺眼霜(Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Retinol Pro+ Anti-Wrinkle Eye Cream)。

這位頂著大學學歷的知名女星今年4月剛過50歲生日，雖然已是中年婦女，卻總是閃亮動人。

無論是走在紅地毯上引人注目、或者與教練一起表演令人眼睛一亮的「跳箱」(box jumps)健身運動，珍妮佛．嘉納膚色都未曾暗淡無光，大家總想一探她保有年輕人般肌膚的秘訣。

珍妮佛．嘉納經常分享她喜歡的護膚美容用品，日前她告訴Prevention.com最近心儀的眼霜，而且是必備保養美容用品；這款眼霜不加香料，除了抗皺，還可淡化黑眼圈。

雖然肌膚好得令人稱羨，但是歲月不饒人，珍妮佛．嘉納坦言，「我開始出現一些細紋也遇到其他問題，所以需要眼霜，有助於解決這些問題，可保持更多水分和亮度。」

這位好萊塢凍齡女星明確為露得清護眼霜背書。雖然有巨星欽點，但該款美容用品可在亞馬遜(Amazon)和各地藥店買到，而且並不貴；在亞馬遜，單價24.93美元，在電子灣(eBay)等零星賣家列表出售的價格甚至不到20美元。

露得清護眼霜。取自Amazon網站
露得清護眼霜。取自Amazon網站

亞馬遜 好萊塢 健身

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