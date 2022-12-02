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10個最佳奶油品牌 拿來烘焙、烹調都不會出錯

記者胡玉立／即時報導
奶油是廚房裡的重要組成分子；它只含有兩種成分——鮮奶油和鹽，但卻足以左右質地、味道和外觀。取自pexels
奶油是廚房裡的重要組成分子；它只含有兩種成分——鮮奶油和鹽，但卻足以左右質地、味道和外觀。取自pexels

奶油是廚房裡的重要組成分子；它只含有兩種成分——鮮奶油和鹽，但卻足以左右質地（如鮮奶油般滑潤）、味道（奶味和鹹味）和外觀（黃色或白色）。好的奶油可讓按食譜操作的菜餚或蛋糕，風味出類拔萃。隨著假期臨近，烘焙和烹調需求大增，該是儲備最喜歡的奶油的時候了。以下精選最適合烹飪和烘焙的奶油，選任何一種都不會錯！

Kerrygold純愛爾蘭奶油。取自Walmart網站
Kerrygold純愛爾蘭奶油。取自Walmart網站

1) Kerrygold純愛爾蘭奶油（Kerrygold Pure Irish Butter）-- 4.18元

Kerrygold奶油來自愛爾蘭，非常美味！它可以直接塗上厚厚一層在熟食冷肉盤上，或打成蓬鬆的奶油糖霜，也可以融化成醬汁或放入燉菜，或用來烘烤派皮或蛋糕。



4th & Heart 酥油無水奶油。取自Walmart網站
4th & Heart 酥油無水奶油。取自Walmart網站

2) 4th & Heart 酥油無水奶油（4th & Heart Ghee Clarified Butter）-- 12.64元

酥油是澄清的奶油，表示乳脂（milk fat）已從奶油中提取並去除，只留下純乳脂(butterfat) 。用酥油烹調菜肴，味道鮮美順滑，它也很適合抹在吐司或烘焙食品上；或將它融化與panko麵包屑一起攪拌後，撒在砂鍋上層烤得酥脆。


Vital Farms 奶油。取自Walmart網站
Vital Farms 奶油。取自Walmart網站

3) Vital Farms 奶油（Vital Farms Butter）-- 4.28元

Vital Farms公司以動物福利以及與多代農民合作為使命，不妨使用結合了快樂奶牛和農民的奶油，來做奶油白醬義大利寬版麵（fettuccine alfredo）和牛油蛋糕（pound cake.）。


地平線有機奶油。取自Walmart網站
地平線有機奶油。取自Walmart網站

4) 地平線有機奶油（Horizon Organic Butter）-- 7.57元

若喜歡購買有機食品，最適合就是這款日用奶油；餅皮更酥脆，醬汁更美味。



佛蒙特乳品廠發酵奶油。取自Walmart網站
佛蒙特乳品廠發酵奶油。取自Walmart網站

5) 佛蒙特乳品廠發酵奶油（Vermont Creamery Cultured Butter）-- 2.98元

這種特殊奶油經過輕微發酵，有特別濃郁的奶油香，並帶有酪乳（buttermilk）和榛果風味。



美食家奶油。取自Walmart網站
美食家奶油。取自Walmart網站

6）美食家奶油（Epicurean Butter）-- 3.48 元

製作終極大蒜麵包，用美食家奶油錯不了！它混入大蒜和香草，可直接塗在法式長棍麵包上，再放入烤箱烘烤；也非常適合拌入義大利麵或加在牛排上。



Land O ‘Lakes 奶油。取自Target網站
Land O ‘Lakes 奶油。取自Target網站

7) Land O ‘Lakes 奶油（Land O 'Lakes Butter）-- 3.99元

Land O ‘Lakes 是奶油界的經典品牌，一直備受喜愛。非常適合烘烤、烹飪或吃早餐時塗在英式鬆餅上。



凱特自製奶油。取自Maine Lobster Now網站
凱特自製奶油。取自Maine Lobster Now網站

8) 凱特自製奶油（Kate's Homemade Butter）-- 11.99元

這種奶油在緬因州新鮮製造，非常適合烹飪和烘烤，最棒的是直接加在義大利麵或米飯裡食用，或融化後蘸新鮮烤龍蝦。



有機谷酥油無水奶油。取自Amazon網站
有機谷酥油無水奶油。取自Amazon網站

9) 有機谷酥油無水奶油（Organic Valley Ghee Clarified Butter）-- 20.03元

另一個很棒的酥油品牌，這種有機無鹽版本很適合烹飪雞蛋或炒蔬菜，有更多奶油香。




MiYoko歐式發酵純素奶油。取自Walmart網站
MiYoko歐式發酵純素奶油。取自Walmart網站

10) MiYoko歐式發酵純素奶油（MiYoko's European Style Cultured Vegan Butter）-- 5.18元

素食主義者或避免使用一般奶油者，別錯過這款純素奶油。它嘗起來非常像普通奶油，但是用腰果和椰子油製成，完全是植物性。大多數使用一般奶油的食譜，改用它也沒問題。

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