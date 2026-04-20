克林伊斯威特吃早餐 「為能量、不是為享受」

好萊塢傳奇影星克林伊斯威特(Clint Eastwood)。美聯社

如果你想效仿好萊塢 傳奇影星克林伊斯威特(Clint Eastwood)的方法來開啟一天，那你恐怕得和鬆餅與培根說再見了。伊斯威特的兒子，同樣身為演員的史考特伊斯威特(Scott Eastwood)在接受「Men's Health」雜誌訪問時，透露了他父親的飲食習慣。「我父親吃飯不是為了享受美食，」他說。

克林伊斯威特非常重視健身和營養，這位巨星一直以來都奉行「為能量而吃，而非為了享樂而吃」的飲食理念。他主要食用未經加工過的食物，70多年來一直堅持有機低脂飲食，包括雞肉和魚肉等瘦肉蛋白；同時攝取大量蔬菜，尤其是綠葉蔬菜；以及富含抗氧化劑的水果和營養補充劑。他限制碳水化合物的攝入，控制膽固醇水平，並避免食用任何含糖食物。但同時他也奉行「90/10」原則，也就是允許自己在10%的時間裡放縱一下，其餘90%的時間則嚴格遵守營養計劃。

這位演員兼導演在2025年迎來了95歲大壽，且直到2025年還仍然堅持鍛鍊和重訓。他最喜歡的早餐組合是鮭魚 配糙米飯，富含omega-3脂肪酸、維生素、礦物質和纖維，能為他一天的活動提供所需能量。但我們不知道他喜歡哪種烹飪方法。

根據報導，伊斯威特有時早上會吃一碗家有莓果和亞麻籽的燕麥粥。有些報導稱他偶爾還會吃蔬菜炒蛋白當早餐，而其他報導則稱這位演員已經不再吃雞蛋了。

但不清楚的是，這位資深影視人員的早餐中，是否有包含咖啡——儘管有影迷聲稱看到這位演員在公共場合喝咖啡。而且，他多年來塑造的許多電影角色都非常喜歡喝咖啡。事實上，這種受歡迎的早餐飲品在他像是「撥雲見日」(Sudden Impact)和「義薄雲天」(City Heat)等電影的關鍵場景中，都佔據了重要位置；他那句家喻戶曉的經典台詞「來吧，讓我高興高興」，就是出自於「撥雲見日」中，伊斯威特的角色在制止了一起咖啡店持械搶劫案後的場景結尾。

伊斯威特為了避免攝取糖分，經常會寧願喝白開水，也不碰任何有糖飲料；他也喜歡喝茶，因此經常飲用綠茶。

另外，市面上還有不少以這位明星名字命名的調酒，像是一款由波本威士忌「巴特」(Bulleit)、香艾酒「 Vya」和橙味苦精調配而成的「曼哈頓」(Manhattan)雞尾酒；另一款則是包含了黑麥威士忌(rye whiskey)、德梅拉拉糖漿(demerara syrup)、安格式苦精(Angostura bitters)和草本利口酒「綠夏翠絲」(Green Chartreuse)等製成。不過，這位老牌明星很少飲酒，只會偶爾小酌一杯，所以他很可能從未品嚐過這些以他名字命名的雞尾酒。