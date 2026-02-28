空氣炸鍋「乾鍋花椰菜」調味秘方曝 居家小酌快速上桌

網友分享空氣炸鍋料理花椰菜的食譜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

春節前後居家時間增加，不少民眾翻出閒置已久的空氣炸鍋做料理。一名網友烏梅子醬在小紅書 分享「錫紙乾鍋花椰菜 」教學影片，他以「只有零次和無數次」形容這道菜的上癮程度，強調做法簡單、風味接近燒烤攤口感，吸引近50則留言互動。

根據影片示範指出，花椰菜建議先以鹽水浸泡後清洗，再加入醬油(生抽)、燒烤料、孜然粉與辣椒粉拌勻，鋪在錫箔紙上並噴少許油後包起。接著放入空氣炸鍋以180度烤7分鐘，取出剪開表面，再以160度續烤5分鐘。降溫續烤的關鍵在於讓水分揮發、避免焦黑，成品口感外脆內嫩，帶有炭烤香氣。

網友烏梅子醬也強調此做法可「舉一反三」，除花椰菜外，茄子、金針菇、杏鮑菇等蔬菜皆適用，適合居家小酌或朋友聚會時快速上桌。

留言區掀起實作交流。有網友建議「先水煮再拌料烤」口感更佳，也有人分享「先微波兩三分鐘再烤更省時」。針對是否能不放油，多數回應認為少量油脂有助於上色與風味，完全不放可能影響口感。

此外，關於是否一定要使用錫箔紙，也引發討論。有網友好奇「為何要包起來」，部分人解釋可鎖住水分與調味料，避免直接烘烤導致過乾。另有民眾詢問玻璃款空氣炸鍋清潔問題，以及烤箱能否替代等實務細節。

從廣東到浙江、江蘇，甚至海外用戶也留言標記親友表示「明天安排」。有人直言「料好吃就好吃」，認為關鍵在調味；也有人笑稱「店裡閒置的空氣炸鍋終於派上用場」。

整體來看，這道空氣炸鍋乾鍋花椰菜因操作門檻低、食材單純而受到關注。料理達人提醒，使用錫紙時應避免完全密封過緊，並留意不同機型火力差異，適度調整時間與溫度，才能兼顧安全與口感。