我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

美食網站評選：全美14佳壽司吃到飽餐廳

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
壽司。Image by soledad dagotto from Pixabay
壽司。Image by soledad dagotto from Pixabay

人們偏愛吃到飽（AYCE）餐廳的原因很多，這類場所通常具高性價比、適合家庭與團體用餐，以及可依個人喜好自由搭配、嘗試新菜餚等優點。儘管吃到飽餐廳各具特色，但對主打壽司者，需特別注意是否提供種類豐富且新鮮的生魚片、握壽司、手捲等，順暢的點餐流程以及招牌菜色、日式飲品的供應；同時應避開不新鮮的餐食，以免引發消化問題，並遠離多供應以米飯為主壽司卷、衛生標準存疑或服務不到位的店家。

美食網站Tasting Table選出全美最佳壽司吃到飽餐廳，涵蓋不同城市、形式與預算。這些店家皆以價格合理著稱，並堅持提供優良食材與服務；而對小型連鎖店，則推薦線上評論最佳的分店。

UZU迴轉壽司 - 馬里蘭州羅克維爾（Rockville）

推薦理由：UZU迴轉壽司透過AI控制的輸送帶，以及有趣的送餐機器人，使其單點與三種吃到飽方案皆大受歡迎。顧客多稱讚服務人員迅速、細心、有禮，即使在尖峰時段仍保持專業態度；海鮮兼具鮮度與美味，用餐空間雅緻潔淨，且優惠方案物超所值。

地址：1701 Rockville Pike A6, Rockville

Kale's Hale - 夏威夷檀香山（Honolulu）

推薦理由：由主廚經營的日式燒肉餐廳，融合亞洲與夏威夷風味，每周三推出壽司吃到飽優惠，並提供飲品特惠。該餐廳細心親切的服務人員與精緻的夏威夷風味，以新鮮在地魚獲與食材提供經典與創新料理，都是吸引回頭客的原因。

地址：1339 N School St, Honolulu

Sushi One Spot - 加州科洛納（Corona）

推薦理由：以精緻的品嚐菜單與實惠的吃到飽方案而受到青睞。吃到飽餐點包含米飯煮得恰到好處的創意壽司卷、冰淇淋及兒童餐。顧客普遍讚賞其寬敞免費停車場、潔淨舒適的室內環境及迅速周到的服務；菜色多元能滿足不同口味與飲食需求者需求，其中手捲尤以魚肉量超過米飯而著稱，凸顯其高性價比。

地址：2276 Griffin Way #108, Corona

UMI火鍋壽司海鮮餐廳 - 加州因達斯特里（City of Industry）

推薦理由：這家以海鮮為招牌的休閒餐廳在美國各地設有多家分店。因達斯特里分店以潔淨明亮的寬敞空間、舒適座椅及美觀可口的壽司卷，在各大平台廣受好評。無論平日或周末，始終人潮不斷，卻無損服務品質；豐富的傳統與現代亞洲料理，包含拉麵吧檯及新鮮的壽司與生魚片，都是亮點。

地址：18061 Gale Ave, City of Industry

秋野（akino）- 紐約市法拉盛

推薦理由：秋野在紐約市擁有兩家熱門吃到飽壽司店，分別位於艾姆赫斯特與法拉盛。法拉盛店位於交通便利的39大道，以明亮簡約的現代氛圍、新鮮生鮮食材及風味獨特的壽司卷聞名。顧客指出，相較於其他吃到飽餐廳，此處壽司卷的海鮮用量明顯多於米飯；兩小時用餐時限，足以盡情享用招牌壽司卷與飲料。

地址：133-42 39th Ave Ste 103, Flushing, NY 11354

Sumo壽司燒烤吃到飽 - 華盛頓州西雅圖與肯特（Kent）分店

推薦理由：主打精緻平價的現點現做吃到飽，在全美8家分店中，西雅圖與肯特分店尤獲食客稱道。每15分鐘可點多達15道菜，包含壽司、生魚片、手卷、鐵板燒及季節限定料理。憑藉新鮮食材、創意菜色、溫馨氛圍與豐盛份量，被生魚片愛好者譽為超高性價比之選。

地址：5000 University Wy NE Ste G, Seattle; 24525 Russell Rd, Kent

Sushi Taku Rotary STR - 伊利諾州芝加哥

推薦理由：餐廳坐落於交通便利的林肯公園附近，以穩定品質、合理價格、親切服務、新鮮的海鮮以及豐足份量，備受肯定。菜單涵蓋各類誘人選擇，也有顧客直接跳過前菜，專注品嚐18款招牌壽司卷。值得注意的是，STR需透過Yelp訂位。

地址：935 W Webster Ave, Chicago

888壽司與爐端燒 - 內華達州拉斯維加斯

推薦理由：距拉斯維加斯大道僅五分鐘車程，不僅提供免費停車，更供應逾200道標準、招牌及頂級菜色，從壽司到炭烤肉串應有盡有。憑藉廣受讚譽的餐點與服務品質，加上份量十足，成為團體聚餐與慶生會熱點。

地址：4480 Paradise Rd #900, Las Vegas

Sakana - 內華達州拉斯維加斯

推薦理由：該餐廳登上Yelp拉斯維加斯評選的2025年最佳用餐地點之一，總是座無虛席。吃到飽套餐每日上午11點起供應，用餐時限90分鐘。顧客稱該餐廳以多元優質菜單提供超值體驗，除多款素食選擇外，服務人員迅速、有禮都值得按讚。

地址：3949 S Maryland Pkwy, Las Vegas

Kingdom壽司 - 佛州羅德岱堡與溫德米爾（Windermere）分店

推薦理由：2019年創立於奧蘭多，雖屬小型連鎖品牌，已在佛州拓展七家分店。特色在於多元菜色選擇，尤以新鮮、價格合理的生魚片聞名。該餐廳真正吸客的是多樣的折扣方案，如4人生日聚餐，壽星可免費，周二、周三10歲以下兒童免餐費，10人以上聚餐享85折優惠，現役及退役軍人可獲8折優惠。

地址：1239 S Federal Hwy, Fort Lauderdale; 6506 Old Brick Rd, Windermere

Amazonia Nikkei - 佛州邁阿密湖

推薦理由：以溫馨浪漫氛圍著稱，供應日式、秘魯融合料理，以及精心調製的雞尾酒，曾獲當地媒體選為年度最佳新餐廳。需注意的是，僅於周一晚上6至10時提供壽司吃到飽服務，用餐時限兩小時。整體而言，無限量供應的壽司盤份量十足且物超所值，更以創新風味著稱。

地點：6704 Main St, Miami Lakes

Sushi Masa - 德州博蒙特（Beaumont）分店

推薦理由：創立於2010年，在德州、路易斯安納州及佛州共有12家分店，供應壽司、生魚片、鐵板燒、湯品及沙拉。博蒙特分店不僅提供當地超值的優惠，更以新鮮美味的壽司著稱。各大平台評論者均誇讚其服務周到、空間寬敞舒適，以及一貫的海鮮品質。

地址：4185 Dowlen Rd, Beaumont

Sushi Oishii - 維吉尼亞州維也納（Vienna）

推薦理由：被譽為北維吉尼亞頂級且最舒適的壽司吃到飽名店，顧客特別稱讚現點現做的套餐調味恰到好處且口感適中；份量十足的壽司卷，以及與新鮮食材、快速服務相符的合理價格，深受家庭喜愛。

地址：234 Maple Ave E, Vienna

Kumo Sushi - 喬治亞州桃樹角（Peachtree Corners）

推薦理由：用餐氣氛優雅而輕鬆，適合家庭與朋友聚會，以豐富菜色、精緻擺盤及舒適座位著稱。三種吃到飽方案，涵蓋生魚片、拉麵、湯品、沙拉、招牌壽司卷、鐵板燒及A5和牛。顧客尤為青睞其鮭魚握壽司與鮪魚生魚片的風味與鮮度、獨特的前菜選擇及招牌壽司卷。

地址：6050 Peachtree Pkwy Ste 500, Peachtree Corners

世報陪您半世紀

法拉盛 佛州 吃到飽餐廳

上一則

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

延伸閱讀

佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂

佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂
日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異
佛州快艇與古巴海上交火 俄國籲各方克制

佛州快艇與古巴海上交火 俄國籲各方克制
祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 農曆新年團年聚餐必選

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 農曆新年團年聚餐必選

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
好市多賣有各式各樣的麵包。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

2026-02-27 19:04
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號