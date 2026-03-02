美食網站評選：全美14佳壽司吃到飽餐廳

壽司。Image by soledad dagotto from Pixabay

人們偏愛吃到飽（AYCE）餐廳的原因很多，這類場所通常具高性價比、適合家庭與團體用餐，以及可依個人喜好自由搭配、嘗試新菜餚等優點。儘管吃到飽餐廳 各具特色，但對主打壽司者，需特別注意是否提供種類豐富且新鮮的生魚片、握壽司、手捲等，順暢的點餐流程以及招牌菜色、日式飲品的供應；同時應避開不新鮮的餐食，以免引發消化問題，並遠離多供應以米飯為主壽司卷、衛生標準存疑或服務不到位的店家。

美食網站Tasting Table選出全美最佳壽司吃到飽餐廳，涵蓋不同城市、形式與預算。這些店家皆以價格合理著稱，並堅持提供優良食材與服務；而對小型連鎖店，則推薦線上評論最佳的分店。

UZU迴轉壽司 - 馬里蘭州羅克維爾（Rockville）

推薦理由：UZU迴轉壽司透過AI控制的輸送帶，以及有趣的送餐機器人，使其單點與三種吃到飽方案皆大受歡迎。顧客多稱讚服務人員迅速、細心、有禮，即使在尖峰時段仍保持專業態度；海鮮兼具鮮度與美味，用餐空間雅緻潔淨，且優惠方案物超所值。

地址：1701 Rockville Pike A6, Rockville

Kale's Hale - 夏威夷檀香山（Honolulu）

推薦理由：由主廚經營的日式燒肉餐廳，融合亞洲與夏威夷風味，每周三推出壽司吃到飽優惠，並提供飲品特惠。該餐廳細心親切的服務人員與精緻的夏威夷風味，以新鮮在地魚獲與食材提供經典與創新料理，都是吸引回頭客的原因。

地址：1339 N School St, Honolulu

Sushi One Spot - 加州科洛納（Corona）

推薦理由：以精緻的品嚐菜單與實惠的吃到飽方案而受到青睞。吃到飽餐點包含米飯煮得恰到好處的創意壽司卷、冰淇淋及兒童餐。顧客普遍讚賞其寬敞免費停車場、潔淨舒適的室內環境及迅速周到的服務；菜色多元能滿足不同口味與飲食需求者需求，其中手捲尤以魚肉量超過米飯而著稱，凸顯其高性價比。

地址：2276 Griffin Way #108, Corona

UMI火鍋壽司海鮮餐廳 - 加州因達斯特里（City of Industry）

推薦理由：這家以海鮮為招牌的休閒餐廳在美國各地設有多家分店。因達斯特里分店以潔淨明亮的寬敞空間、舒適座椅及美觀可口的壽司卷，在各大平台廣受好評。無論平日或周末，始終人潮不斷，卻無損服務品質；豐富的傳統與現代亞洲料理，包含拉麵吧檯及新鮮的壽司與生魚片，都是亮點。

地址：18061 Gale Ave, City of Industry

秋野（akino）- 紐約市法拉盛

推薦理由：秋野在紐約市擁有兩家熱門吃到飽壽司店，分別位於艾姆赫斯特與法拉盛。法拉盛店位於交通便利的39大道，以明亮簡約的現代氛圍、新鮮生鮮食材及風味獨特的壽司卷聞名。顧客指出，相較於其他吃到飽餐廳，此處壽司卷的海鮮用量明顯多於米飯；兩小時用餐時限，足以盡情享用招牌壽司卷與飲料。

地址：133-42 39th Ave Ste 103, Flushing, NY 11354

Sumo壽司燒烤吃到飽 - 華盛頓州西雅圖與肯特（Kent）分店

推薦理由：主打精緻平價的現點現做吃到飽，在全美8家分店中，西雅圖與肯特分店尤獲食客稱道。每15分鐘可點多達15道菜，包含壽司、生魚片、手卷、鐵板燒及季節限定料理。憑藉新鮮食材、創意菜色、溫馨氛圍與豐盛份量，被生魚片愛好者譽為超高性價比之選。

地址：5000 University Wy NE Ste G, Seattle; 24525 Russell Rd, Kent

Sushi Taku Rotary STR - 伊利諾州芝加哥

推薦理由：餐廳坐落於交通便利的林肯公園附近，以穩定品質、合理價格、親切服務、新鮮的海鮮以及豐足份量，備受肯定。菜單涵蓋各類誘人選擇，也有顧客直接跳過前菜，專注品嚐18款招牌壽司卷。值得注意的是，STR需透過Yelp訂位。

地址：935 W Webster Ave, Chicago

888壽司與爐端燒 - 內華達州拉斯維加斯

推薦理由：距拉斯維加斯大道僅五分鐘車程，不僅提供免費停車，更供應逾200道標準、招牌及頂級菜色，從壽司到炭烤肉串應有盡有。憑藉廣受讚譽的餐點與服務品質，加上份量十足，成為團體聚餐與慶生會熱點。

地址：4480 Paradise Rd #900, Las Vegas

Sakana - 內華達州拉斯維加斯

推薦理由：該餐廳登上Yelp拉斯維加斯評選的2025年最佳用餐地點之一，總是座無虛席。吃到飽套餐每日上午11點起供應，用餐時限90分鐘。顧客稱該餐廳以多元優質菜單提供超值體驗，除多款素食選擇外，服務人員迅速、有禮都值得按讚。

地址：3949 S Maryland Pkwy, Las Vegas

Kingdom壽司 - 佛州 羅德岱堡與溫德米爾（Windermere）分店

推薦理由：2019年創立於奧蘭多，雖屬小型連鎖品牌，已在佛州拓展七家分店。特色在於多元菜色選擇，尤以新鮮、價格合理的生魚片聞名。該餐廳真正吸客的是多樣的折扣方案，如4人生日聚餐，壽星可免費，周二、周三10歲以下兒童免餐費，10人以上聚餐享85折優惠，現役及退役軍人可獲8折優惠。

地址：1239 S Federal Hwy, Fort Lauderdale; 6506 Old Brick Rd, Windermere

Amazonia Nikkei - 佛州邁阿密湖

推薦理由：以溫馨浪漫氛圍著稱，供應日式、秘魯融合料理，以及精心調製的雞尾酒，曾獲當地媒體選為年度最佳新餐廳。需注意的是，僅於周一晚上6至10時提供壽司吃到飽服務，用餐時限兩小時。整體而言，無限量供應的壽司盤份量十足且物超所值，更以創新風味著稱。

地點：6704 Main St, Miami Lakes

Sushi Masa - 德州博蒙特（Beaumont）分店

推薦理由：創立於2010年，在德州、路易斯安納州及佛州共有12家分店，供應壽司、生魚片、鐵板燒、湯品及沙拉。博蒙特分店不僅提供當地超值的優惠，更以新鮮美味的壽司著稱。各大平台評論者均誇讚其服務周到、空間寬敞舒適，以及一貫的海鮮品質。

地址：4185 Dowlen Rd, Beaumont

Sushi Oishii - 維吉尼亞州維也納（Vienna）

推薦理由：被譽為北維吉尼亞頂級且最舒適的壽司吃到飽名店，顧客特別稱讚現點現做的套餐調味恰到好處且口感適中；份量十足的壽司卷，以及與新鮮食材、快速服務相符的合理價格，深受家庭喜愛。

地址：234 Maple Ave E, Vienna

Kumo Sushi - 喬治亞州桃樹角（Peachtree Corners）

推薦理由：用餐氣氛優雅而輕鬆，適合家庭與朋友聚會，以豐富菜色、精緻擺盤及舒適座位著稱。三種吃到飽方案，涵蓋生魚片、拉麵、湯品、沙拉、招牌壽司卷、鐵板燒及A5和牛。顧客尤為青睞其鮭魚握壽司與鮪魚生魚片的風味與鮮度、獨特的前菜選擇及招牌壽司卷。

地址：6050 Peachtree Pkwy Ste 500, Peachtree Corners