好市多蝦頭別扔 內行人曝美味食譜：煮麵不用任何調料

網友利用好市多蝦子用剩的蝦頭熬成湯麵。湯麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@JANG 'S ）

不少人買蝦回家料理，蝦身吃完後「蝦頭怎麼處理」常成為兩難。小紅書 網友「靜靜子的小廚房」分享用好市多 (Costco )大蝦蝦頭熬「蝦油湯麵」做法，稱整碗幾乎不用額外調味就能煮出滿滿蝦鮮味，貼文吸引留言討論，焦點從選購產地、麵條選擇一路延伸到蝦頭安全性與是否需要常吃。

靜靜子表示，自己長期回購好市多大蝦，強調產地以厄瓜多為主，並提醒「不要買印度產的」。她形容該款大蝦「個頭大、肉緊實、蝦味特別足」，蝦身可拿來煎、炸、烤都好吃；但最捨不得丟的是蝦頭，每次都會慢慢熬成蝦油，顏色轉紅後香味立刻出來，拿蝦油煮麵「不用其他任何調料」，就能得到一碗全是蝦鮮味的湯麵，直呼「好吃哭了」。

從附圖教學可見，她先把炸蝦後剩下的蝦頭集中備用，熱鍋後下少許油，放入薑片煎至金黃，再把蝦頭下鍋以中小火煸出蝦油，約煮5分鐘至油色變紅、香氣明顯後過濾，分出蝦油與蝦頭。接著原鍋不清洗，直接倒入開水煮成蝦湯，中小火再煮約5分鐘後過濾，最後以蝦湯煮麵，起鍋前再加一匙蝦油提香。她也補充「有條件的還能加顆溏心蛋」，讓風味更完整。

留言區不少網友直接跟做或討問細節，有人詢問用的是什麼麵條或米粉，靜靜子回覆使用「上海陽春麵」，偏好口感硬、較有勁道的麵體；也有人分享自己把蝦頭拿去熬蝦油粥，靜靜子回應「看著就好吃」。另外亦有網友提到這款蝦處理上較麻煩，像是需要剔除蝦線，但仍願意為蝦味與口感買單。

不過討論也出現不同聲音，部分網友提醒蝦頭可能涉及重金屬或「帶頭的蝦有防腐劑」等疑慮，靜靜子則回應認同「偶爾吃一次可以，不要經常吃」。也有人追問熬蝦油時蝦頭內是否有胃囊等部位需要注意，靜靜子坦言自己「也搞不清」，但認為難得吃幾次問題不大。