市售蛤蜊濃湯評比 第一名來自家庭企業

蛤蜊濃湯（clam chowder）。示意圖。（本報資料照片）

住在羅德島州 的居民，對蛤蜊濃湯（clam chowder）一定不陌生，尤其是Blount所生產的，以濃郁、新鮮與招牌風味備受喜愛。幸運的是，這款當地經典美味如今已遍布全美各大賣場，圈粉無數。美食網站Tasting Table近日在評選9款市售新英格蘭 蛤蜊濃湯時，更將這款豐富湯品列為榜首。

理由很簡單，Blount蛤蜊濃湯風味飽滿且比例完美，蛤蜊、馬鈴薯與鮮奶油的份量恰到好處。獨特的湯底中，不僅包含蛤蜊高湯與肉等常見成分，更加入洋蔥、大蒜及鱈魚粉提鮮，成就這口感絲滑、帶著強烈香氣的濃湯，甜鹹風味與宛如家中精製，構成Blount品牌的根基。

Blount食品公司創立於羅德島州沃倫（Warren）小鎮，為家族經營的海鮮企業，歷史可溯自1880年。從最初的小型牡蠣採集生意，逐步發展成遍布全國的預製食品王國，合作夥伴包括潘娜拉麵包（Panera Bread）、Legal海鮮餐廳等知名餐飲品牌。嚐過Blount的曼哈頓或新英格蘭蛤蜊濃湯者，一定難忘其滋味。

Blount經典：新英格蘭蛤蜊濃湯

粉絲最愛Blount新英格蘭蛤蜊濃湯的綿密口感與地道風味，社群媒體Reddit與Facebook網友，一致認同其「美味至極」、「配料分量恰到好處」。一位對濃湯大感驚豔的YouTuber在影片中直呼，這是他嚐過最棒的濃湯，甚至勝過某些餐廳。其他顧客亦眾口交讚，亞馬遜購物者稱，質地極濃稠，超級滑順且風味醇厚，絕對是能買到的最佳新英格蘭蛤蜊濃湯。

Blount的濃湯同時適合對麩質敏感者食用，一位Instagram用戶強調，這絲毫不影響風味，除了給予風味、質地與食材滿分10分的最高評價，並表示任何新英格蘭人都會認同這款湯。另一位Reddit網友在討論蛤蜊濃湯食譜時承認，自己已不再費心自製；她說，既然能買到Blount，何必費心自己做蛤蜊濃湯？

若想一嚐究竟，Blount產品在好市多 、Publix等大型零售店皆有販售；若想獲得道地新英格蘭體驗，沃倫的水岸邊至今仍保留著Blount蛤蜊小屋。