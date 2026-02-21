紐約市這家披薩店 顧客甘願排隊2小時

披薩，示意圖，非店內產品。Image by zuzana gazdikova from Pixabay

披薩餅皮、醬料和起司這三種原料，基本上可說是紐約市 的精髓所在，那又該如何在這精髓滿地的「大蘋果」中，找出最令人垂涎​​的披薩店呢？畢竟，根據義大利 人所說，紐約可是擁有世界上最好披薩店的地方，所以，這座城市對披薩的瞭解，可以說是相當深入的。

但不管你如何規劃，品嚐每個街區的經典披薩店，名單上肯定少不了米爾伍德(Midwood)的Di Fara披薩店；根據「衛報」(The Guardian)報導，這家紐約最傳奇的披薩店，曾被已故紐約名廚波登(Anthony Bourdain)譽為「最極品的披薩店」。

出生於義大利的迪馬科(Domenico DiMarco)在1959年移居布魯克林 (Brooklyn)，並在1965年開設了這家一直被譽為紐約最佳披薩店之一的布魯克林披薩店；包括「Eater 」在內等美食刊物，甚至稱這家披薩店擁有「紐約市最美味的披薩」。Di Fara在五十多年來，始終保持著其獨特的魅力，而這都是得益於其採用進口食材和水牛莫札瑞拉起司(Buffalo Mozzarella)、鮮乳莫札瑞拉起司(fior di latte)和帕瑪乾酪(Parmigiano-Reggiano)三種起司的傳統製作工藝，且所有披薩都在1965年安裝的同一台高溫烤爐中烘烤而成。

迪馬科到2022年去世之前，一直是這家披薩店的靈魂人物；他經常獨自一人製作披薩，並在披薩上淋上少許特級初榨橄欖油和自家花園裡採摘的新鮮羅勒葉，也難怪這家店新鮮美味的披薩能名聲遠播，讓這間披薩店從一家本地人常去的小店，搖身一變成了披薩朝聖之地，吸引著來自四面八方的食客；現在，想要來一份心儀的披薩，恐怕得等上一兩個小時才能吃到口。

現在Di Fara由迪馬科的兒子多姆(Dom)經營，雖然有一些關鍵的不同之處，像是有其他家庭成員參與披薩製作，而且羅勒葉是預先切好的，而不是像以前那樣新鮮撕碎，但Di Fara披薩的品質和精神依然如故；美食生活雜誌「Time Out」曾評論指出：「它依然是一種美味的煉金術；堪稱紐約披薩的完美典範。」

不同於紐約許多以其特製醬料而聞名的披薩老店，讓Di Fara披薩真正脫穎而出的是它酥脆的餅底，並它在「一口評披薩排行榜」(One Bite Pizza Rankings)中位列第二。或許，Di Fara的美味秘密，來自於這家餐廳浸透了過去製作披薩時所滴落的橄欖油和莫札瑞拉起司的原始磚砌烤爐。