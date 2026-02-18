我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／35歲老將徐夢桃衛冕金牌 中國一晚獲2金1銅

日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

藍莓對全身健康有益 但吃越多未必越好

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍莓。Image by Meadowphoto from Pixabay
藍莓。Image by Meadowphoto from Pixabay

近日一項主要評論指出，平價又美味的藍莓，是改善腸道、大腦與心臟健康的關鍵。專家長期呼籲多食用藍莓，但好處是，無需攝取太多便能見效，過量未必更好。

研究顯示藍莓具備多重健康效益，包括改善血管功能、增加腸道益生菌，以及強化記憶力。

每日郵報報導，北美野生藍莓協會日前發布的12項研究綜述指出，野生藍莓能對全身健康帶來效益。該研究指出，野生藍莓能有效支持內皮細胞功能，有助血管舒張；單次攝取數小時後即可見效，若持續數周或數月規律食用，效果更顯著。

藍莓是營養密度最高的莓果之一，富含膳食纖維、維生素C、K及錳。但專家指出，它驚人的健康效益來自富含名為花青素的類黃酮化合物，這種紫色色素賦予其深邃色澤。

倫敦國王學院（KCL）營養學專家羅德里格斯-馬迪奧斯（Ana Rodriguez-Mateos）表示，藍莓確實富含纖維與抗氧化劑，這些成分對健康有益。研究藍莓逾20年的她指出，但真正使藍莓與眾不同的關鍵在於高濃度的花青素。

羅德里格斯-馬迪奧斯說，先前研究已證實食用藍莓的潛在益處，但該研究更進一步探討每日攝取藍莓，如何同時促進年長者的認知功能與心血管健康。

除了對心血管系統和大腦有好處外，越來越多研究顯示，藍莓對腸道微生物群亦有裨益。她表示，藍莓對腸道幾乎具有益生菌功效，並能促進腸道微生物群的多樣性。

專家指出，要獲得藍莓的健康效益，每日需攝取約200克。羅德里格斯-馬迪奧斯說，研究顯示每日200克是產生顯著健康效益的最低攝取量，但部分研究表明實際需求可能更低，每周僅需食用兩至三日，攝取多少皆能帶來一定的益處。

她表示，他們同時發現，攝取過多未必更好，吃半公斤藍莓不會產生神奇效果；實際上，攝取達到240克左右後，效益便趨於平緩。

由於藍莓富含維生素K，建議服用抗凝血劑者需控制攝取量；因藍莓含有大量膳食纖維，腸道疾病患者亦應注意。

世報陪您半世紀

莓果

上一則

卡車司機21年打造紐約市模型 風靡抖音後走進博物館

延伸閱讀

馬查多：委內瑞拉之後 輪古巴、尼加拉瓜政權倒台

馬查多：委內瑞拉之後 輪古巴、尼加拉瓜政權倒台
委內瑞拉臨時總統受訪允諾 將舉辦自由公平選舉

委內瑞拉臨時總統受訪允諾 將舉辦自由公平選舉
美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况

美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况
委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
Costco 。(美聯社)

好市多這5種早餐食品 粉絲最愛囤滿冰箱

2026-02-13 10:25
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

搭郵輪手機少做一動作 回家恐收意外帳單

2026-02-14 14:33

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」