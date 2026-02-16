比撒鹽更提升口感 薯條改搭一調味粉令人驚豔

薯條示意圖。(路透)

在薯條上撒鹽已經不夠新鮮了，試試「塔吉粉」 （Tajín） 可能是更令人興奮的選擇。塔吉粉是一種來自墨西哥 的辣椒檸檬調味料，融合了鹹、酸和微辣的多重風味，特別適合用在馬鈴薯上。這種味道組合能平衡薯條的碳水與油膩感，帶來比單純撒鹽更有層次的口感。對喜愛薯條的人而言，塔吉粉提供了一種創新的味覺體驗，讓平凡的薯條變得更加引人注目。

據美食網站Chowhound報導，雖然鹽味薯條依然美味，但塔吉粉帶來的檸檬酸味能喚醒整個味覺體驗，使口感更清爽、層次更分明。辣椒成分則提供微微的溫暖感，即使你不愛辣，也不會過於刺激。在墨西哥，塔吉粉經常被撒在各種零食上，如玉米水果，而薯條只是其中一種同樣能受益的酥脆美食。這種做法既簡單又具有文化特色，讓薯條的味道升級不費力。

塔吉粉最適合在薯條仍然熱騰騰時撒上，因為表面的蒸氣和濕度能幫助調味料附著。無論是在家自己烹調或購買現成薯條，最好立即撒上，而不要等到薯條冷卻。對於烤箱烤製的冷凍薯條，則應在出爐後撒上塔吉粉，作為完成最後調味的步驟。值得注意的是，塔吉粉本身已帶有鹹味，因此不需要再額外加鹽。這個小技巧既能節省調味，又能保持風味平衡。

更有趣的是，塔吉粉還能與其他調味和配料創意搭配。如果想增加煙燻香氣和更深層的風味，可以撒上煙燻紅椒粉（smoked paprika）。至於佐料，你可以加一點酸奶油、一點美乃滋，或者撒些費塔（Feta）或科蒂哈（Cotija）起司（注意不要與帕瑪森起司混淆），帶來清爽、滑順的口感對比。這種搭配讓薯條不只是零食，而是一道豐富多層次的美味小吃。