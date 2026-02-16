我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

比撒鹽更提升口感 薯條改搭一調味粉令人驚豔

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
薯條示意圖。(路透)
薯條示意圖。(路透)

在薯條上撒鹽已經不夠新鮮了，試試「塔吉粉」 （Tajín） 可能是更令人興奮的選擇。塔吉粉是一種來自墨西哥的辣椒檸檬調味料，融合了鹹、酸和微辣的多重風味，特別適合用在馬鈴薯上。這種味道組合能平衡薯條的碳水與油膩感，帶來比單純撒鹽更有層次的口感。對喜愛薯條的人而言，塔吉粉提供了一種創新的味覺體驗，讓平凡的薯條變得更加引人注目。

據美食網站Chowhound報導，雖然鹽味薯條依然美味，但塔吉粉帶來的檸檬酸味能喚醒整個味覺體驗，使口感更清爽、層次更分明。辣椒成分則提供微微的溫暖感，即使你不愛辣，也不會過於刺激。在墨西哥，塔吉粉經常被撒在各種零食上，如玉米水果，而薯條只是其中一種同樣能受益的酥脆美食。這種做法既簡單又具有文化特色，讓薯條的味道升級不費力。

塔吉粉最適合在薯條仍然熱騰騰時撒上，因為表面的蒸氣和濕度能幫助調味料附著。無論是在家自己烹調或購買現成薯條，最好立即撒上，而不要等到薯條冷卻。對於烤箱烤製的冷凍薯條，則應在出爐後撒上塔吉粉，作為完成最後調味的步驟。值得注意的是，塔吉粉本身已帶有鹹味，因此不需要再額外加鹽。這個小技巧既能節省調味，又能保持風味平衡。

更有趣的是，塔吉粉還能與其他調味和配料創意搭配。如果想增加煙燻香氣和更深層的風味，可以撒上煙燻紅椒粉（smoked paprika）。至於佐料，你可以加一點酸奶油、一點美乃滋，或者撒些費塔（Feta）或科蒂哈（Cotija）起司（注意不要與帕瑪森起司混淆），帶來清爽、滑順的口感對比。這種搭配讓薯條不只是零食，而是一道豐富多層次的美味小吃。

世報陪您半世紀

墨西哥

上一則

芝加哥植物園年度蘭花展 寒冬中繽紛登場

延伸閱讀

別再把氣炸鍋放洗碗機清洗 倒入1物靜置10分鐘就好

別再把氣炸鍋放洗碗機清洗 倒入1物靜置10分鐘就好

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密
再營養吃多也會傷身 這項美食每天吃兩份就超標

再營養吃多也會傷身 這項美食每天吃兩份就超標
他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
酪梨。Image by sandid from Pixabay

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

2026-02-09 12:36
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租