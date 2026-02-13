「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

我的頻道

世界新聞網／輯
春節年夜飯，海鮮料理是不可或缺的佳餚。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)
春節年夜飯，海鮮料理是不可或缺的佳餚。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

農曆年前夕，不少民眾開始為年夜飯備菜。小紅書網友「周末食光」近日分享年菜小涼菜「百香果檸檬蝦」，主打酸辣清爽、做法快速，貼文發布後吸引大量網友互動，累計留言超過517則。其他人多數以「看著清爽」、「一看就開胃」、「年夜飯必備」等回應為主，也出現不少人標記親友喊話「學會了做給你吃」、或直呼「半夜刷到」、「看餓了」。

根據影片教學，首先要處理蝦，接著等待水滾後放入蝦、蔥、薑與料酒煮熟，撈起後過冰水，強調能讓蝦肉口感更好；接著用保鮮袋覆蓋拍黃瓜，以避免黃瓜渣亂飛，再將小黃瓜切小塊，並挖出2個百香果果肉備用。

醬汁部分則以「一勺蒜末、一勺辣椒粉、一勺小米辣、一勺熱芝麻、一勺鹽蔥」為底，淋上熱油激香後，再加入3勺醬油、1勺蠔油、1勺白糖與半碗清水拌勻。最後把蝦仁、黃瓜、檸檬片、香菜放入碗中，淋上醬汁並倒入百香果果肉，抓勻即可完成。

不少網友看完後直呼「好香的樣子」、「減脂天堂」、「有種又健康又減脂的感覺」，也有人表示夏天就愛這種涼拌口；另有留言稱「昨天看見今天做」、「交作業」。有人建議「腌一宿更好吃」、「多腌幾個小時」，也有人分享變化做法，例如把清水換成雪碧走酸甜口，或提出「不油潑更減脂」的替代版本。另針對百香果是否搭味，「周末食光」在留言中回覆「很搭」；至於用油種類，他則回應「家裡炒菜油都可以」。

