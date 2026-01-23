新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

竹筍。Image by youngki son from Pixabay

竹筍是亞洲料理中的常見食材，一項新的研究指出，竹筍營養豐富，還可以降低糖尿病 患者的血糖 和壞膽固醇的水平，改善心臟健康，也具有抗發炎特性，能保護細胞避免受損，堪稱新的超級食物明星；不過要注意的是竹筍若生吃會釋放氰化物，吃下足夠份量恐導致中毒，應先煮過去除有毒化合物之後再食用，才能吃得安心並充分吸收其營養。

紐約郵報（New York Post）報導，這項研究成果刊登在Advances in Bamboo Science期刊，研究團隊回顧有4934位受測者參與的多項研究，目的是顯示竹子對健康的益處。

研究結果顯示，竹筍能降低糖尿病患者的血糖和壞膽固醇的水平，促進心臟健康；另一項研究檢視竹筍對人體細胞的影響，發現有抗發炎特性，也能保護細胞免受損傷，而細胞損傷是導致老化和生病的原因之一。

竹筍含有多種營養素，包括豐富的纖維、胺基酸、鉀、銅、維生素B6和維生素E。纖維能促進腸道規律，預防大腸直腸癌和心血管疾病，並能增強飽足感，幫助達到減重目標。

也有研究指出，竹筍不同部位營養成分也不同，上端有較多蛋白質和礦物質，下端則有更多纖維和糖分。

不一定要吃到完整的一支竹筍才能獲得這些營養。麵類的食譜 中的一些部分可以用竹筍粉代替麵粉，讓該道菜餚有更多胺基酸、蛋白質、碳水化合物和維生素，同時減少熱量。

不過，竹筍含有有毒的氰甙（cyanogenic glycosides），生吃時會釋放氰化物，為了吃得健康又平安，一定要先煮熟去除有毒的化合物後再吃。

另外，料理竹筍前通常會先將外層又硬又厚的竹筍殼剝除，接著才進行烹煮、浸泡或醃製等步驟。

研究人員表示，雖然現有的研究成果令人鼓舞，但竹子對人體健康的影響還有許多未知之處。