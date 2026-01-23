我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

35大城凶殺案去年驟降21%「令人吃驚」兩黨搶功

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹筍。Image by youngki son from Pixabay
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

竹筍是亞洲料理中的常見食材，一項新的研究指出，竹筍營養豐富，還可以降低糖尿病患者的血糖和壞膽固醇的水平，改善心臟健康，也具有抗發炎特性，能保護細胞避免受損，堪稱新的超級食物明星；不過要注意的是竹筍若生吃會釋放氰化物，吃下足夠份量恐導致中毒，應先煮過去除有毒化合物之後再食用，才能吃得安心並充分吸收其營養。

紐約郵報（New York Post）報導，這項研究成果刊登在Advances in Bamboo Science期刊，研究團隊回顧有4934位受測者參與的多項研究，目的是顯示竹子對健康的益處。

研究結果顯示，竹筍能降低糖尿病患者的血糖和壞膽固醇的水平，促進心臟健康；另一項研究檢視竹筍對人體細胞的影響，發現有抗發炎特性，也能保護細胞免受損傷，而細胞損傷是導致老化和生病的原因之一。

竹筍含有多種營養素，包括豐富的纖維、胺基酸、鉀、銅、維生素B6和維生素E。纖維能促進腸道規律，預防大腸直腸癌和心血管疾病，並能增強飽足感，幫助達到減重目標。

也有研究指出，竹筍不同部位營養成分也不同，上端有較多蛋白質和礦物質，下端則有更多纖維和糖分。

不一定要吃到完整的一支竹筍才能獲得這些營養。麵類的食譜中的一些部分可以用竹筍粉代替麵粉，讓該道菜餚有更多胺基酸、蛋白質、碳水化合物和維生素，同時減少熱量。

不過，竹筍含有有毒的氰甙（cyanogenic glycosides），生吃時會釋放氰化物，為了吃得健康又平安，一定要先煮熟去除有毒的化合物後再吃。

另外，料理竹筍前通常會先將外層又硬又厚的竹筍殼剝除，接著才進行烹煮、浸泡或醃製等步驟。

研究人員表示，雖然現有的研究成果令人鼓舞，但竹子對人體健康的影響還有許多未知之處。

糖尿病 血糖 食譜

上一則

看到這紅色信箱 投下給紐約市的匿名情書

延伸閱讀

柑橘強化免疫力、雞湯營養高... 冬季11種食物吃出好體質

柑橘強化免疫力、雞湯營養高... 冬季11種食物吃出好體質
想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效
蛋白質豐富的百香果 竟也是鎂重要來源

蛋白質豐富的百香果 竟也是鎂重要來源
不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58
加州超市陳列的雞蛋。（歐新社檔案照）

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

2026-01-20 13:23
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？