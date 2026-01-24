我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

烤肉架靠邊站 想做出軟嫩豬肋排就用它

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
肋排。Image by chadarat sangnin from Pixabay
肋排。Image by chadarat sangnin from Pixabay

想做出軟嫩的肋排，很多人會想到烤肉架，但其實這並非最佳工具，慢燉鍋才是最棒的助手，只要把肉放進鍋中再把鍋子放到爐子上煮，幾乎不用管它就能得到如奶油般滑順口感的肋排，簡單又方便，就連烹飪新手都能輕鬆做出美味佳餚。

Foodie報導，所有種類的肋條肉都含有豐富膠原蛋白，固體狀態的膠原蛋白讓肉堅硬且難以咀嚼，但當它被煮到分解成明膠時，就會得到油嫩、充滿肉汁和軟嫩的肋排，而要讓膠原蛋白被分解成明膠的最佳方法是結合長時間烹煮和低溫這兩個條件，慢燉鍋正好都有。

燒烤過的肉雖然吃起來很過癮，但過程可能無法總是令人開心，夏季的悶熱和冬天的凍人的雨或雪，都讓在戶外顧烤架成為一件苦差事，但慢燉鍋就不同了，只要設定好後就可以放在爐子上不管它，慢燉鍋會幫你完成所有烹煮工作。

不過，烹煮肋排最重要的一點是去除肋排上的筋膜，因為筋膜會影響肉吸收香料，讓肉無法充分吸收味道，若不會自己去除筋膜或覺得麻煩，可以請超市裡的肉舖師傅幫忙。

肉去除筋膜後，就可以在上面塗抹自己喜歡的香草和香料，充分塗抹均勻再直立放到慢燉鍋中，接著就交給慢燉鍋了。若設定高火，至少需要四小時才能完全煮熟，若是低火則可能要約八小時，如果要整夜烹煮，務必做好適當的安全措施。

肋排煮好後，接下來就是最有趣的部份，也就是把肉取出，刷上最喜歡的烤肉醬，再放到火源在上方的烤箱烤架下烤幾分鐘，讓肉焦糖化，等到肉變得黏糯香甜、可輕易骨肉分離時，就可以享用這道簡單、美味又入口即化的肋排大餐，搭配自己喜歡的配菜；吃過之後，可能從此就不想再費勁用烤肉架烤肋排了。

上一則

旅遊新騙局：簡訊要求輸入付款資料以保留預訂

延伸閱讀

習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做

習是否會攻台？川普：等我們換總統後 他可能會做
女兒書（三○）

女兒書（三○）
意難平（四一）

意難平（四一）
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

熱門新聞

一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
加州超市陳列的雞蛋。（歐新社檔案照）

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

2026-01-20 13:23
示意圖。（取自123RF）

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

2026-01-20 15:39
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

2026-01-23 09:07
好市多示意圖。(聯合報系資料照片／記者王若然攝影)

好市多名牌外套售價驚人 填充物「鴨絨非鵝絨」掀論戰

2026-01-16 22:40

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲