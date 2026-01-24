烤肉架靠邊站 想做出軟嫩豬肋排就用它

肋排。Image by chadarat sangnin from Pixabay

想做出軟嫩的肋排，很多人會想到烤肉架，但其實這並非最佳工具，慢燉鍋才是最棒的助手，只要把肉放進鍋中再把鍋子放到爐子上煮，幾乎不用管它就能得到如奶油般滑順口感的肋排，簡單又方便，就連烹飪新手都能輕鬆做出美味佳餚。

Foodie報導，所有種類的肋條肉都含有豐富膠原蛋白，固體狀態的膠原蛋白讓肉堅硬且難以咀嚼，但當它被煮到分解成明膠時，就會得到油嫩、充滿肉汁和軟嫩的肋排，而要讓膠原蛋白被分解成明膠的最佳方法是結合長時間烹煮和低溫這兩個條件，慢燉鍋正好都有。

燒烤過的肉雖然吃起來很過癮，但過程可能無法總是令人開心，夏季的悶熱和冬天的凍人的雨或雪，都讓在戶外顧烤架成為一件苦差事，但慢燉鍋就不同了，只要設定好後就可以放在爐子上不管它，慢燉鍋會幫你完成所有烹煮工作。

不過，烹煮肋排最重要的一點是去除肋排上的筋膜，因為筋膜會影響肉吸收香料，讓肉無法充分吸收味道，若不會自己去除筋膜或覺得麻煩，可以請超市裡的肉舖師傅幫忙。

肉去除筋膜後，就可以在上面塗抹自己喜歡的香草和香料，充分塗抹均勻再直立放到慢燉鍋中，接著就交給慢燉鍋了。若設定高火，至少需要四小時才能完全煮熟，若是低火則可能要約八小時，如果要整夜烹煮，務必做好適當的安全措施。

肋排煮好後，接下來就是最有趣的部份，也就是把肉取出，刷上最喜歡的烤肉醬，再放到火源在上方的烤箱烤架下烤幾分鐘，讓肉焦糖化，等到肉變得黏糯香甜、可輕易骨肉分離時，就可以享用這道簡單、美味又入口即化的肋排大餐，搭配自己喜歡的配菜；吃過之後，可能從此就不想再費勁用烤肉架烤肋排了。