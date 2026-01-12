添加2食材 在家做焗烤義麵也有餐廳水準

義大利麵。Image by Aline Ponce from Pixabay

製作焗烤義大利 麵，最大樂趣是那層酥脆的表層，看著莫札瑞拉起司在千層麵上融化成氣泡狀的棕褐色，或是麵包屑在起司通心粉上，烤至金黃酥脆的模樣；但食譜 網站撰稿人蓮恩（Julie Laing）指出，最大的考驗是耐心，多數料理在送進烤箱前就已完全煮熟，耗費更多時間只為那焦香表層的完美結尾。

蓮恩透過網路搜尋與在地義式餐廳的體驗，發現了簡單又經濟的解決方案：烘烤帕瑪森起司麵包屑；加入這兩樣食材，便能讓自家焗烤義大利麵升級為餐廳級水準。

蓮恩表示，在平底鍋中單獨烘烤軟的麵包屑，所需時間遠比鋪在義大利麵上來得短；若混入細磨帕瑪森起司，這道配料便能讓任何需增添酥脆口感的餐點更出色。

蓮恩將烘烤過的帕瑪森麵包屑撒在番茄義大利麵、義大利餃子 或馬鈴薯麵疙瘩，麵包屑在裹著濃郁白醬或紅醬的麵條上更加顯眼。她說，即便是簡單的用罐裝醬汁煮麵，經麵包屑點綴後，外觀與風味皆更精緻。

這道配料讓蓮恩難以抗拒，她更將它運用在焗烤蔬菜、魚類與干貝上，並取代了沙拉與濃湯中的麵包丁。

帕瑪森麵包屑製作方法

製作酥脆且色澤均勻的帕瑪森麵包屑，可以平底鍋於爐火上烘烤。中火加熱少許橄欖油或少許奶油至起泡狀態，持續攪拌並加入比例為3：1的麵包屑與細磨帕瑪森起司，可依喜好撒入少許鹽與現磨黑胡椒調味。

蓮恩指出，市售日式麵包粉（Panko）等乾燥麵包屑烘烤速度最快，但隔夜麵包製成的軟質麵包屑更易操作且風味更佳。將半片酸種麵包或其他質地紮實的白麵包撕成塊狀，放入食物處理機短暫攪打至顆粒均勻，即可製成約半杯份量的麵包屑。

蓮恩表示，如想讓帕瑪森起司融入烤麵包屑，請使用磨泥器或細孔刨絲器。市售預切絲與粗磨起司在酥脆前便會融化結塊，失去輕盈質感。此外，選用足夠大的平底鍋，以便持續翻炒麵包屑與起司；視份量多寡，約一至兩分鐘即可煎至金黃酥脆。

帕瑪森麵包屑另一做法

微波爐能有效乾燥並酥化麵包屑，但令人意外的是，製作出金黃酥脆的麵包屑所需時間是平底鍋的兩倍。使用微波爐時，請將麵包屑與細磨帕瑪森起司混合於微波專用小碗中；加入適量油或奶油，可避免麵包屑風味單薄。將配料以30秒為單位分次微波加熱，每次加熱後攪拌，直至呈現片狀且略呈金黃色。

蓮恩指出，無論使用平底鍋或微波爐，少量烘烤速度較快，建議僅製作餐點所需份量。多餘麵包屑應密封冷藏保存，食用前在乾的鍋中短暫烘烤即可恢復酥脆口感。