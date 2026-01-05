「超蒜蒜蝦飯」食譜 「先醃、再煎、後炒」出鍋香到爆

網友分享蒜蝦飯做法。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@pedro furtado）

蝦子屬高蛋白、低脂肪食材，含鋅與Omega-3，促進腦部與代謝健康；而蒜頭富含硫化物，有助抗菌並保護心血管。兩者都是可增強免疫力 的常見食材。小紅書 帳號「AngieQ安居」近日以「這道我可以吃8碗！」為題發布料理短影音，主打蒜香濃郁的「蒜蝦飯」，並列出蒜頭、蝦子、白飯、蔥、奶油、黑胡椒、醬油、鹽等食材，稱這道菜常出現在家中餐桌，「每次都可以扒好幾碗飯」，吸引眾多留言互動。

根據「AngieQ安居」發佈的影片內容顯示，料理流程以「先醃、再煎、後炒」為主，首先將剝殼蝦子加入白胡椒粉與米酒醃製；接著把蒜片煎炸至金黃，不喜蒜片者可省略；再下蝦子煎至變色後先夾起備用；鍋中補油後加入蒜末與蔥白炒香炒熟，倒入白飯翻炒，加入醬油炒出香氣後，把蝦子回鍋，並加入蒜片與奶油拌炒收味。「AngieQ安居」也提到，蒜蝦飯很適合搭配啤酒，強調重蒜風味是這道料理的靈魂。

留言區一面倒稱讚香氣與下飯程度，，不少網友直呼「看著就香」、「流口水」，也有人表示已照做成功「太好吃了以至於忘了拍照」。有香港 網友詢問能否以醬油膏替代醬油，「AngieQ安居」回應可行但風味與質地會不同，若要替代建議加水稀釋，並以少量鹽平衡甜味。也有台灣網友提出「加高麗菜和蛋就像蝦仁炒飯」的延伸做法，顯示同一道家常菜在不同家庭仍有各自慣用配方。