好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

逢年過節最讓人費心的是，親友聚餐時要能端出滿桌佳餚。倉儲式賣場好市多 （Costco）提供大量美味且無需繁複烹調的預製食品，多數價格親民，但部分高品質商品雖價格不菲，卻是年節能為餐桌增色的主角。以下是The Takeout網站列舉出好市多6款較貴的預製料理。

1. 科克蘭煙燻牛胸肉塊（Brisket Burnt Ends）

美味的煙燻牛胸肉是風味極佳的蛋白質來源，適用於多種場合，可搭配馬鈴薯與蔬菜享用，或做成三明治。然而煙燻過程繁複，因此許多人寧願選購預製好的。好市多科克蘭煙燻牛胸肉塊每磅售價約18.27元，平均包裝重量約1.5磅，每包價格約29元。

雖然價格稍貴，但未添加化學物質，成分僅牛胸肉、水、鹽、紅糖、砂糖、楓糖漿、咖啡、白胡椒、洋蔥粉、黑胡椒、化製澱粉、大蒜粉、酵母萃取物、柑橘萃取物與醋粉。產品已完全煮熟，只需加熱後加上喜愛的醬料即可。社群平台Reddit上的評價不一，但多數人喜歡這款牛肉，仍可一試。

2. 科克蘭煙燻鮭魚

優質煙燻鮭魚價格不便宜，但營養健康且用途廣泛。例如搭配奶油起司、紅洋蔥與酸豆，便是經典的煙燻鮭魚貝；或佐以煎蛋、融入義大利 麵料理、製作魚肉醬，或搭配餅乾拼盤款待賓客。

好市多販售的煙燻鮭魚雙包裝，每包12盎司，雖售價偏高約29.34元，但作為高級食材仍不失划算。鮭魚產自挪威養殖場，經長時間煙燻處理且預先切片，可直接食用。該產品評價頗佳。粉絲指出，這款煙燻鮭魚切片較薄，避免了厚切常有的黏膩口感，煙燻鹹香風味恰到好處，不致過於強烈。

3. 科克蘭義式鮭魚佐羅勒青醬奶油

鮭魚有多種烹調方式，其中義式鮭魚佐羅勒青醬奶油看似工序繁複，但好市多推出的產品採用可直接烘烤的鋁製烤盤包裝，取出即能送入烤箱。

這款即食料理，每磅售價17.40元，平均每包重約2磅、31元。消費者均給予正面評價，有網友表示，烘烤約30分鐘，價格只比自己動手做貴幾塊錢；其他評論者也多表認同，稱家人都很喜歡這道料理，還可搭配米飯享用。

4. Mission Hill Bistro煙燻牛胸肉片

Mission Hill Bistro的煙燻切片牛胸肉每磅售價約16.16元，標準2磅包裝約31元。價格雖不低，但這是農業部特選級（USDA choice）、未加防腐劑的牛胸肉，成分僅牛肉、水、葡萄糖及多種以蔬菜粉為主的調味。

牛胸肉已切片並預先烹煮，只需用微波爐或烤箱加熱即可；亦可煎烤出焦香外表，搭配蔬菜佐餐或製作煙燻風味三明治。一位消費者在YouTube影片中表示，微波加熱後煙燻味濃郁，肉質鮮美，連年幼的女兒也十分喜愛。

5. Ruprecht全熟燉牛小排

牛小排是令人垂涎的美味肉品，但需耗費大量時間烹煮才能軟嫩入味，以低溫慢燉通常需4至5小時。若想享用這道美味蛋白質卻不想耗時烹煮，Ruprecht全熟燉牛小排提供了解決方案。

選用農務部特選級牛肉，以芝麻燒烤醬醃製後燉煮12小時，成就濃郁風味與軟嫩口感。每磅售價11.18元，標準包裝約3.5磅、40元。包裝標示其品質堪比餐廳級料理。有網友說，孩子超愛這產品，挑食的9歲兒子常要求再來一份，被她列入必買清單。

6. 科克蘭整隻全熟野生珍寶蟹（Dungeness Crab）

產於太平洋的珍寶蟹（也稱黃金蟹），甘甜風味令海鮮愛好者著迷。活蟹通常每磅售價20至30元，現撈的價格更高；與多數螃蟹相比，珍寶蟹的肉質更飽滿。

科克蘭這款整隻全熟野生珍寶蟹，每磅售價僅17.40元，平均每包約3磅、50元。蟹肉已預先烹煮，最佳加熱方式為蒸煮；短短數分鐘後，加點調味即可上桌。