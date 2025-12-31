吃遍全美50州 夫妻檔最難忘這5州的餐飲

辣雞翅。示意圖。Image by 彦 童 from Pixabay

商業內幕（Business Insider）的撰稿人普萊斯（Abby Price）從小生活在維吉尼亞州 的一個小鎮，她20多歲時，在和丈夫都能遠距工作的機會下實現了遊歷美國50州的夢想，她說美食在這趟旅程中扮演很重要的角色，令她至今念念不忘的美食竟來自她從未認為是以美食聞名的州，在吃遍全美後，她認為奧勒岡、康乃狄克、南卡 羅萊納、懷俄明和新墨西哥這五個州的食物讓她驚喜且魂牽夢縈。

普萊斯說，懷俄明州是她最愛的州之一，她去過好幾次，已經計畫明年還要去；她原本對那邊的食物了解不多，只知道有牛排和野味，但她不愛吃野牛、鹿肉和兔肉這樣的野味，只習慣常見的雞豬牛，但丈夫鼓勵她勇於嘗試，於是她吃到人生美食之一，包括在蛇河燒烤（Snake River Grill）吃到的野牛肉辣椒（bison chili），野味已擄獲她的心，現在那間餐廳已成為她的最愛之一，在拉勒米（Laramie）的水牛印地安餐廳（Buffalo Indian Restaurant）她吃到最好吃的水牛城辣雞翅。

普萊斯說，新墨西哥州 的美食獨具一格，她愛上了那裡加了紅、青辣椒的分層式墨西哥捲餅（enchiladas layered）、淋滿青辣椒的早餐捲餅，桑格利亞（Sangria）水果酒也令她難忘。

康乃狄克州的食物最令她驚豔。普萊斯說，初來乍到者可以先吃著名的紐哈芬（New Haven）式的薄片披薩，1925年開業至今的名店Frank Pepe成為她的愛店之一。當地的海鮮也很好吃，她吃到超級新鮮的蛤蜊和又熱又香的龍蝦捲，美味程度足以和任何緬因州的冷龍蝦捲媲美。

普萊斯說，南卡可以吃到美味的奶油蝦玉米粥、炸得酥脆又多汁的綠番茄，她很推薦查爾斯敦Hyman's海鮮餐廳的母蟹湯（she-crab soup），該店無法預訂，但即使要排隊都很值得。

普萊斯說，他們夫妻都很喜歡奧勒岡波特蘭的美食，他們近期還特別再次造訪，只為了吃遍全市的美食，她說那裡有菜單主打當地食材的餐廳，而她的愛店之一是「馬特的烤肉」（Matt's BBQ）餐車，德州式的烤肉美味到讓她有次曾從華盛頓州的瑞尼爾山國家公園（Mount Rainier National Park）一路開車殺到波特蘭，只為了再吃一次。

奧勒岡的精釀啤酒也讓普萊斯讚嘆不已，波特蘭就有超過50間釀酒廠。他們也有造訪本德市（Bend），她喜歡去松樹酒館（The Pine Tavern）吃些熱熱的司康，也愛去「叉匙」餐廳（Spork）吃味道豐富濃郁的擔擔麵。