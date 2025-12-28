我的頻道

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心

超香泡麵做法關鍵在「湯麵分開」 加一物成亮點

世界新聞網／輯
網友分享泡麵做法。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION ）
網友分享泡麵做法。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION ）

泡麵是不少人宵夜最愛的美食之一，小紅書韓國創作者恩智Eunji分享一款在當地「最近超火」的泡麵新吃法，主打材料簡單、步驟不複雜，但湯頭「很驚喜」，吸引大量網友跟做、回報成果，留言區短時間累積數百則互動，成為深夜泡麵族的熱門收藏清單。

這套作法的核心在於「麵與湯分開處理」。影片中恩智準備一包辛拉麵、500ml水、一顆雞蛋，外加半勺蒜末與一勺香油（芝麻油）。作法是先燒水，同時把雞蛋打散在碗內；水滾後下麵並加入調味包，煮約2分鐘後只把麵撈出放入碗中，隨即加入蒜末與香油充分拌勻。

接著鍋內保留原本的湯底，再開大火煮滾後，把打散蛋液倒入鍋中，蛋花在湯面「鼓起」形成蓬鬆口感，最後將蛋湯直接淋在拌好的麵上完成。恩智形容「湯真的絕了」，並號召喜歡吃拉麵的人一定要試。

不少網友實測後給出正面回饋，有人表示照步驟煮「真的超好吃」，建議再加香菜提升風味；也有人交作業改用不同版本辛拉麵，認為香氣更足。另有網友提議可加泡菜、牛肉丸、豆腐或起司片，延伸成更「豪華版」的宵夜組合，甚至有人分享先爆香蔥蒜再加水煮麵、或加番茄與辣醬讓湯底更濃郁的變化做法。

不過，蒜末也成為爭議點。部分留言直言不吃蒜的人「不要嘗試」，認為生蒜味過重會毀掉整碗麵；對此創作者回應可減量或乾脆不加，強調這是韓國人常見且受歡迎的吃法，口味可依個人調整。

另有網友質疑2分鐘煮麵太硬，認為一般要煮5分鐘才軟；發文者則解釋該版本偏向「筋道」口感，想更軟可自行延長時間，並指出先撈麵也是為了避免過度煮爛、讓香油拌麵的香氣更突出。

泡麵 雞蛋 小紅書 料理食譜

