北美50佳牛排館 拉斯維加斯僅這家入榜

編譯周靜芝/即時報導
牛排，示意圖。Image by Bruno from Pixabay
牛排，示意圖。Image by Bruno from Pixabay

拉斯維加斯可說是全球「牛排館之都」，從拉斯維加斯大道到市中心，各家餐廳為爭奪「最佳牛排」頭銜展開激烈競爭，但根據近日發布的權威全球排行榜，僅一間餐廳脫穎而出。

雅虎（Yahoo）新聞網站報導，位於威尼斯人度假村的德爾莫尼科（Delmonico）牛排館，是主廚拉加西（Emeril Lagasse）打造的餐飲名店，如今更登上「世界最佳牛排」（World's Best Steaks）北美50佳牛排餐廳榜單。對於高檔餐廳林立的拉斯維加斯而言，最令人驚訝的是，德爾莫尼科是2025年榜單中唯一入選者。

嚴謹的評選標準

這絕非一般僅憑人氣取勝的競賽，這份「101最佳牛排餐廳」名單，是由總部位於倫敦、擁有逾30年歷史的媒體集團Upper Cut Media House所企劃、發布，於12月1日揭曉。其評鑑流程嚴謹，採用與「全球50大餐廳」及米其林指南相同的評測體系。該機構派出21位匿名「牛排大使」化身神秘顧客探訪餐廳，依據肉類品質、部位選擇、服務專業度及室內設計等九項嚴格標準進行評分。

拉加西在獲獎後表示，能躋身北美頂級牛排館之列，深感榮幸；這項榮譽代表團隊的奉獻精神，以及他們每日堅持提供頂級牛排、美酒與服務的承諾。

德爾莫尼科入選關鍵

當眾多拉斯維加斯牛排館崇尚浮誇裝潢與視覺享受時，德爾莫尼科卻堅守料理品質的穩定與獨特的「新紐奧良」（New New Orleans）風味牛排。

在行政主廚羅哈斯（Ivan Rojas）帶領下，該餐廳以自製乾式熟成程序與頂級肉品聞名；然而真正吸引評審目光的，是其融入的克里奧（Creole）混搭特色，招牌菜如烤鮮蝦與香蕉奶油派，以鮮明個性突破傳統牛排館框架。

威士忌愛好者的勝地

不僅牛排引起國際矚目，該餐廳的酒單更累積龐大粉絲，連續15年榮獲美國權威葡萄酒媒體Wine Spectator的評鑑大獎。

對喜愛烈酒者，其吸引力更強，該餐廳擁有超過700款威士忌的酒窖，使其成為拉斯維加斯大道上「飲君子」必訪之地。

有機會前往拉斯維加斯的旅客，若想品嚐躋身全球頂尖水準的牛排大餐，德爾莫尼科值得提早訂位。

