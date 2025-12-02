我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

達美樂起司夾心麵包 獲評披薩連鎖店No. 1

編譯尤寶琪／即時報導
達美樂連鎖披薩店。路透
達美樂連鎖披薩店。路透

無論是終於結束了漫長的一周，或只是忙碌了一天，沒有什麼比點一份披薩來吃，更令人感到愜意的了。披薩很美味，這一點大家都知道，但若能搭配上一點小吃，那就會更完美了，其中最重要的一款小吃，就是起司麵包。鬆軟的麵包，滿滿的融化起司，再配上一杯義式番茄醬沾著吃，起司麵包可以說是披薩的完美開胃菜。

不過，起司麵包這款人氣開胃菜，雖然每家連鎖披薩店都有提供，但每家的起司麵包之間，存在著相當大的差異；為此，美食網站Tasting Table的艾拉(Selena Aiyla)決定評選出最佳披薩連鎖店的起司麵包；而榮登榜首的則是達美樂的起司夾心麵包。

艾拉表示：「這款麵包味道絕佳，奶油和大蒜的香味尤其突出。」風味濃厚的起司麵包，向來都能名列前茅，但達美樂這款麵包真正讓艾拉讚不絕口的地方，是各種食材完美融合，相得益彰。達美樂起司夾心麵包「有嚼勁、柔軟，最重要的是，它從來不會烤焦、硬邦邦或是很難咀嚼。」充滿嚼勁的麵包、佈滿了中間和頂部的起司，再加上達美樂的招牌大蒜油，也難怪這款麵包會被形容是有「最完美的感官平衡」。

達美樂這家美國最大披薩連鎖店的起司麵包，之所以能在眾多競爭對手中脫穎而出，其背後秘訣，首先是它有著十足的餡料；採用達美樂手工披薩相同的麵團做出的麵包，不但在中間夾了大量的起司，麵包上面也鋪了滿滿一層起司；除了層層的起司外，達美樂還巧妙的融合了披薩起司和切達起司，打造出其他連鎖店所沒有的豐富口感；最後，達美樂的起司麵包，還會淋上一層大蒜油，確保入口的每一口麵包，不但有嚼勁且充滿了起司，同時還充滿了濃郁的大蒜味。

整體來說，網友普遍認同Tasting Table給出的評價，同樣對達美樂的起司夾心面標，讚不絕口；網路上更是有不少模仿食譜，Reddit上更是有網友，對這款麵包的各種吃法，包括義大利辣香腸、培根和墨西哥辣椒等配料的熱烈討論，爭論到底哪種吃法才是最佳選擇。

儘管這款麵包名列榜首，但也不是所有人都對它讚不絕口；最常見的抱怨，就是大蒜油反讓麵包變得過於油膩；融化的起司本身就很油膩，如果大蒜油淋得過多，那就會讓麵包變得油膩不堪；另外，還有老顧客懷念，以前沒有包起司的麵包。

義大利 食譜 墨西哥

上一則

達美樂起司夾心麵包 獲評披薩連鎖店No. 1

延伸閱讀

好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開

好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
好市多新上架龍蝦通心粉 感恩節完美配菜

好市多新上架龍蝦通心粉 感恩節完美配菜
好市多單片披薩比整張可口？媒體揭2理由 再教如何變酥脆

好市多單片披薩比整張可口？媒體揭2理由 再教如何變酥脆

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
酪梨。Image by sandid from Pixabay

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

2025-12-01 06:20
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
燉煮牛肉所有秘訣，最容易被忽略的一點就是「修剪脂肪與調整牛肉塊形」。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

2025-11-25 10:18

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚