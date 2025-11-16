我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國赴日遊客仍可觀 「只是嘴上罵一罵」

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表

舊金山灣區這家餐廳 每周末可賣出1400個香腸春捲

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南春捲。示意圖，非店內產品。Image by Trang Pham from Pixabay
越南春捲。示意圖，非店內產品。Image by Trang Pham from Pixabay

舊金山灣區頂尖越南餐廳之一的經營家族，正以專售煙燻香腸春捲的另闢新據點。

「芽莊香腸」（Nem Nuong Nha Trang）於四月在聖荷西小西貢開業，似乎是灣區唯一專賣香腸春捲的餐廳。舊金山紀事報報導，這種新鮮春捲內餡飽滿多汁，以炭火炙烤的豬肉香腸為特色；過去一個月生意火爆，周末每日可賣出1400捲春捲，顧客等候時間甚至超過一小時。

這股新熱潮源自莫莉·陳（Molly Tran）與其子傑克·林（Jack Lam），傑克先前在父親唐·林（Don Lam）經營的「Bo Ne Phu Yen」掌廚，該店曾入選百大美食榜。莫莉·陳於去年7月購入這棟建築，原計劃打造專營鐵板牛排bo ne的餐廳，但因瓦斯爐許可證申請延宕，她轉而在店外架設炭火烤爐，賣起家鄉越南南部沿海城市芽莊的特色美食烤豬肉春捲（nem nuong cuon）。

她的春捲（10元）以厚實焦香的蒜香香腸為主，包裹著春捲皮與小黃瓜，營造出脆爽口感，與春捲皮的嚼勁相搭配；加上豬肉末與胭脂樹籽調製的橙色醬汁，為春捲增添鹹香風味。

莫莉·陳說，她驚訝地發現餐廳生意大好，且僅約40%顧客是越南裔。該餐廳近期人氣飆升部分歸功於社群平台TikTok與Instagram的美食網紅。

聖荷西多家餐廳雖供應此菜，但罕見店家自製香腸並以炭火炙烤。多數顧客其實是透過橘縣知名越南餐廳Brodard認識這道烤豬肉春捲。

這道菜對莫莉·陳別具意義。1986年越戰後，年僅11歲的她為逃離越南。她記得與手足在船上度過四個飢餓的夜晚，最終抵達菲律賓難民營。父母未能與他們同行。

1990年她輾轉來到加州史塔克頓（Stockton）；七年後，終於在芽莊與父母重逢。首次返鄉時，母親帶她到童年最愛的路邊攤吃烤豬肉春捲。此後每次回越南，品嚐這道春捲便成了傳統。後來那位攤販更傳授她製作技巧，讓她能在聖荷西與更多人分享這道美味。

越南 聖荷西 灣區

上一則

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

下一則

趕在旅行旺季來臨前 匹茲堡新機場啟用正是時候

延伸閱讀

不受撞貓爭議影響 Waymo開通高速與機場24小時接送服務

不受撞貓爭議影響 Waymo開通高速與機場24小時接送服務
州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食
Waymo未受撞貓爭議影響 開通高速與機場接送服務

Waymo未受撞貓爭議影響 開通高速與機場接送服務
聖荷西鼓勵創意減廢 推零廢棄創新補助 1年最高5萬元

聖荷西鼓勵創意減廢 推零廢棄創新補助 1年最高5萬元

熱門新聞

全國大部分地區正籠罩在寒冷氣溫下。示意圖（美聯社）

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

2025-11-11 14:32
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

打算明年退休？有這3跡象最好再等等

2025-11-11 10:24
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
冷藏雞蛋通常可保存3到5周。示意圖（美聯社）

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

2025-11-11 15:36
專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。(圖／123RF)

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

2025-11-14 10:25

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點