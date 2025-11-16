舊金山灣區這家餐廳 每周末可賣出1400個香腸春捲

越南春捲。示意圖，非店內產品。Image by Trang Pham from Pixabay

舊金山灣區 頂尖越南 餐廳之一的經營家族，正以專售煙燻香腸春捲的另闢新據點。

「芽莊香腸」（Nem Nuong Nha Trang）於四月在聖荷西 小西貢開業，似乎是灣區唯一專賣香腸春捲的餐廳。舊金山紀事報報導，這種新鮮春捲內餡飽滿多汁，以炭火炙烤的豬肉香腸為特色；過去一個月生意火爆，周末每日可賣出1400捲春捲，顧客等候時間甚至超過一小時。

這股新熱潮源自莫莉·陳（Molly Tran）與其子傑克·林（Jack Lam），傑克先前在父親唐·林（Don Lam）經營的「Bo Ne Phu Yen」掌廚，該店曾入選百大美食榜。莫莉·陳於去年7月購入這棟建築，原計劃打造專營鐵板牛排bo ne的餐廳，但因瓦斯爐許可證申請延宕，她轉而在店外架設炭火烤爐，賣起家鄉越南南部沿海城市芽莊的特色美食烤豬肉春捲（nem nuong cuon）。

她的春捲（10元）以厚實焦香的蒜香香腸為主，包裹著春捲皮與小黃瓜，營造出脆爽口感，與春捲皮的嚼勁相搭配；加上豬肉末與胭脂樹籽調製的橙色醬汁，為春捲增添鹹香風味。

莫莉·陳說，她驚訝地發現餐廳生意大好，且僅約40%顧客是越南裔。該餐廳近期人氣飆升部分歸功於社群平台TikTok與Instagram的美食網紅。

聖荷西多家餐廳雖供應此菜，但罕見店家自製香腸並以炭火炙烤。多數顧客其實是透過橘縣知名越南餐廳Brodard認識這道烤豬肉春捲。

這道菜對莫莉·陳別具意義。1986年越戰後，年僅11歲的她為逃離越南。她記得與手足在船上度過四個飢餓的夜晚，最終抵達菲律賓難民營。父母未能與他們同行。

1990年她輾轉來到加州史塔克頓（Stockton）；七年後，終於在芽莊與父母重逢。首次返鄉時，母親帶她到童年最愛的路邊攤吃烤豬肉春捲。此後每次回越南，品嚐這道春捲便成了傳統。後來那位攤販更傳授她製作技巧，讓她能在聖荷西與更多人分享這道美味。