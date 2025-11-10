康州百年老店海鮮披薩 梅莉史翠普也慕名來品嘗

海鮮披薩，示意圖，非該店食物。Image by Muhammad Ragab from Pixabay

無需就讀耶魯大學 ，也能知道康乃狄克州 最棒的碳水化合物美食，就在紐哈文（New Haven）的Frank Pepe那不勒斯披薩店，尤其是招牌的白蛤蜊披薩。

旅遊網站Islands報導，這是一款獨特的海鮮披薩，選用長島海灣微鹹、鮮美的小蛤蜊（littleneck clam），與蒜末、牛至葉、佩克里諾（pecorino）起司及橄欖油完美搭配，鋪在內軟外脆的餅皮上。

這款披薩曾登上美食網站Daily Meals「全美百大披薩」榜單，及另一美食網站Chowhound評選「各州最佳披薩」的康州代表，絕對值得為它專程造訪「美國披薩之都」紐哈文。眾多慕名前來品嚐這道在地風味的名人，包括女星安娜·坎卓克（Anna Kendrick）與梅莉·史翠普（Meryl Streep）；一款以培根為主的披薩則命名為「保羅·賈麥提（Paul Giamatti）披薩」，向其最著名的演員粉絲致意。

華盛頓郵報曾稱Pepe披薩是「傳奇」與「美國20世紀披薩的象徵」，和披薩一樣，Pepe的故事正是美國移民史的縮影。傳奇始於那不勒斯，一戰後輾轉至紐哈文的「小義大利 區」，這位不懂英語的創始人開始製作番茄披薩；最初他徒步沿街販售披薩，1925年接手伍斯特（Wooster）街的麵包店，1937年擴展至隔壁更大的店面。

百年後的今天，Pepe的孫輩經營著旗艦店及東岸另外16家分店。從起初兩款招牌的番茄披薩與鯷魚番茄披薩，到如今十款經典菜單，1960年代Pepe披薩將生蛤蜊前菜融入白醬披薩，顧客從此讚不絕口。

從令人垂涎的紐約式切片披薩、著名的芝加哥深盤披薩，到美食愛好者熱捧的底特律風格披薩，乃至具爭議的俄亥俄河谷披薩，披薩在全美各地展現的多元風貌，正映證它從義大利窮人料理（cucina povera）到登陸美洲、擄獲人心的演變歷程。熱中鑽研專業技藝的Pepe，讓濕潤麵團以慢速發酵激發更濃郁風味；同時堅守傳統，以華氏600度燃燒的碳爐烘烤，使餅皮烙上豹紋般的焦痕，這正是那不勒斯披薩的印記。

Pepe招牌美味包括：肉食愛好者披薩（肉丸、義式臘腸、香腸與培根）、惡魔雞肉披薩（辣醬、洋蔥與戈貢佐拉起司）、肉丸瑞可塔起司披薩；可自選的「Frank Pepe迷你披薩拼盤」正是品嚐全系列的絕佳方式。

秉承Pepe的創新精神，店內常推出限量特製披薩，例如鄉村馬鈴薯披薩（香煎馬鈴薯、培根、阿夏戈起司、佩克里諾起司與橄欖油），以及與醬料品牌Mike's Hot Honey聯名推出的百年紀念款：在經典雙倍臘腸披薩上淋上特製蜂蜜辣醬。

然而有些傳統永不改變：每片Pepe披薩都以維蘇威火山腳下手工採摘的番茄碎為基底，薩丁尼亞島原產佩克里諾起司，以及嚴格遵循該店標準訂製的橄欖油與起司。每年夏天，以當季盛產番茄與新鮮莫薩里拉（mozzarella）起司製成的「鮮番茄披薩」，堪稱康乃狄克州獨有的季節饗宴。