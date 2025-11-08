牛肉價格飆漲 餐廳菜單悄悄換上這些食材

隨著牛肉價格的飆升，有餐廳紛紛開始將牛排從菜單上移除，改供應其他野味。示意圖。Image by ujrzanow194 from Pixabay

牛肉批發價格在過去一年裡，上漲了高達40%，導致從漢堡到牛排等各種牛肉菜色都難以獲利。

為了應對這情況，不少餐廳都開始改提供其他野味來取代牛肉；倫敦西區肯辛頓(Kensington)的一位餐廳老闆凱瓦里尼(James Chiavarini)就表示，牛肉價格已經高到讓他得計劃更換菜單了。

凱瓦里尼新餐廳La Palombe的招牌菜，正是一道雙人份的肋眼牛排，但不久之後可能就不會再提供了。凱瓦里尼表示：「你不能把牛肋排(Côte de Boeuf)開價到140英鎊；我們一直都喜歡提供可供多人分享的餐點，所以，我們可能會改用上好的黇鹿肩來代替牛肉。」

而英國東部沙福郡(Suffolk)的一位餐廳老闆卡萊爾(Sam Carlisle )，則是已經完全停止採買牛肉，並在菜單上大量使用野鴨和野味來替代。

野鴨價格實惠，因為它們無需任何投入成本；不用餵食牠們、不需要獸醫照料，也不需要昂貴的圍欄圈養。

卡萊爾同時也販售野雞和鷓鴣；因為薩福克郡每周都有成千上萬的獵禽被獵殺，所以這些野味的價格也相對親民許多。

「獨立肉品供應商協會」(Association of Independent Meat Suppliers)的古德格(Tony Goodger)表示，有些餐廳開始改用豬肉；他說：「豬肉銷售情況良好，因為它物美價廉，人們甚至開始用牛肉的切割術語來描述豬肉；所以開始出現了『豬肋眼』這種說法。」

為倫敦和英格蘭東南部1400家餐廳供貨的傳統肉類供應商HG Walter的格林(Georgie Greene)表示：「許多廚師都不得不重新思考菜單，變得更有創意；有些廚師保留了菜單上的優質肉品，但減少了份量，好讓菜餚價格更親民。」

東部諾福克郡(Norfolk)的養牛戶倫西曼(James Runciman)表示，牛肉價格飆升的部分原因，是因為夏季乾旱導致牧草生長不良，可供牛隻食用的乾草變得非常少。

雖然近期價格的上漲，理論上應該會鼓勵更多農民進入養牛市場，但養牛需要數年時間，而且前期投入成本很高。

相較之下，養豬和養羊的投資回報速度就快多了，也因此更具吸引力；倫西曼指出：「現在市面上的牛數量太少了。很多人都放棄了養牛業。」