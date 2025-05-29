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社群瘋傳…雞蛋拼盤6種創意吃法

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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「六種吃法六顆蛋」（six eggs six ways），簡稱「蛋拼盤」。（路透）
「六種吃法六顆蛋」（six eggs six ways），簡稱「蛋拼盤」。（路透）

打開 TikTok 或 Instagram，只要滑個幾分鐘，你很可能就會看到有人端出一盤水煮蛋，然後宣布，「六種吃法，六顆蛋」（Six eggs, six ways）。

根據美食雜誌Food&Wine報導，這種在網路上流行的「蛋拼盤（egg flight）」風潮不僅簡單又可客製化。考量到現在美食文化越來越重視高蛋白飲食，也難怪創作者們不斷發明各種吃蛋的新方式，畢竟每顆蛋就含有6克蛋白質。

什麼是蛋拼盤？

這個流行有兩種常見名稱，「六種吃法六顆蛋」也被稱為「蛋拼盤」；雖然名稱裡有個「六」，但其實只需要三顆蛋就能完成，每顆蛋對半切開後，剛好就是六半。

蛋的熟度可以隨個人喜好調整，從濃稠滑順的六分鐘蛋到全熟水煮蛋都行。不過為了方便用手拿著吃，建議煮得稍硬一些，避免過於柔軟、需要湯匙的半熟蛋。

將三顆蛋煮好後剝殼、縱切成六半，再擺盤加點鹽與黑胡椒，就是蛋拼盤的基本型。接下來，就是屬於你的無限創意時刻，加上喜歡的配料、醬料與調味料，每一半蛋都能成為獨一無二的小品嚐。

爆紅蛋拼盤組合

其中一個爆紅組合，來自義大利料理裡常見的配料組合：

．血腥瑪麗蛋：灑上Old Bay調味粉，搭配美乃滋、紅蘿蔔、芹菜或蔥花與培根碎。

．泡菜黃瓜蛋：帶有酸辣風味，爽口又解膩。

．熱狗風味蛋：加上番茄醬、黃芥末與一小塊煮熟熱狗。

．義大利風蛋：搭配莫札瑞拉起司、番茄丁與巴薩米克醋。

雖然大多數人選擇美味且彼此搭配的食材，但網路上也不乏一些大膽的創意，例如花生醬加果醬的水煮蛋。乍看之下令人皺眉，卻有不少人表示意外地好吃。

蛋拼盤沒有「必放什麼」的規則，唯一的原則是，每一半蛋都必須有不同風味，而且每一種都要獨特。

如何在家製作蛋拼盤？

只需要三顆蛋就可以開始。建議以美乃滋作為基底，模仿惡魔蛋（deviled egg）的口感。也可以選擇酸味明顯的黃芥末或巴薩米克醋來平衡蛋黃的濃郁感。

如果你不愛醬料，也可以只用乾式調味料提味，例如Old Bay或Everything Bagel Seasoning，這是一種結合芝麻、洋蔥粉與大蒜粉的多功能調味料，特別適合搭蛋。

接著，就可以自由發揮了。例如：

．用 everything bagel 調味粉搭配奶油起司、燻鮭魚與酸豆

．或者三明治風：美乃滋、培根、生菜絲和番茄丁

．還可以加入黃瓜片、些許冷飯或蔥花增添口感

蛋那麼貴，為什麼現在這麼流行？

這波蛋拼盤風潮出現在一個有趣的時間點。根據美國勞工統計局（BLS）資料，雞蛋價格在今年3月創下新高，一打 A 級大蛋竟要價6. 27美元。雖然4月價格首度下滑至5.12美元，但相比去年，仍然上漲了79%。

也因此，雞蛋反而成了一種「平價中的奢侈品」。內容創作者開始將雞蛋包裝成有儀式感的享受。與其吃魚子醬配洋芋片、製作高級冷肉拼盤，不如精心打造一盤創意蛋拼盤，慰勞自己。

雞蛋 義大利 鮭魚

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