應顧客要求 橄欖園全美900家店推出外送服務

義大利麵食老字號連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)。美聯社

義式連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)終於在全國900家分店推出外送服務，且外送訂單的價格與餐廳菜單的價格一致，可說是圓了忠實顧客們多年來的心願。

美聯社報導，雖然橄欖園多年來一直提供外帶服務，但粉絲們仍強烈要求完整的外送服務。橄欖園高層則不願與DoorDash、Uber Eats等外送平台合作，聲稱不希望第三方介入品牌和客人之間。然而橄欖園最終讓步，於去年秋季開始試行外送服務，並計畫在今年五月全面推行，比預期更早，顯示外送服務受到消費者歡迎。

不過橄欖園選擇的仍然是優步(Uber)旗下的服務「優物流」(Uber Direct)，已簽下數年合作。外送訂單將由「優物流」司機送達，但不能透過Uber Eats應用程式下訂，而是從橄欖園的網站或應用程式下單；顧客選擇的地址必須在距離最近橄欖園門市8哩內的地方，最多可下350元的餐點，更高金額的訂單可以洽詢橄欖園的外燴服務。

粉絲們樂見橄欖園推出外送服務，紛紛在網上表達讚許。在Reddit論壇上，有網友說「感覺就像中了樂透一樣…這讓我太開心了，他們的托斯卡納濃湯(Zuppa Toscana)是最能安撫我的食物。」另一位網友表示同意，稱「價格相同，只收額外4.99元送貨費，小費則分攤給負責訂單的餐廳人員和司機。」

橄欖園資深行銷副總邦克(Jaime Bunker)接受每日郵報(Dailymail)訪問表示：「顧客一直要求外送服務，這樣他們無論身在何處都能享用到自己喜歡的美食。我們了解便利性在當今世界有多重要，外送服務可以讓橄欖園成為人們日常生活的一部分。」

橄欖園越來越傾聽顧客的意見，在去年九月重新帶回廣受歡迎的戈貢佐拉起司牛排義大利 寬麵(Steak Gorgonzola Alfredo)、包餡馬沙拉雞(Stuffed Chicken Marsala)，這兩道菜都在新冠疫情 期間以簡化菜單為由下架。