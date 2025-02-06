早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

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一項研究指出，在早上9點前吃早餐，可顯著降低罹患憂鬱症 的風險。

科學家發現，與那些在早上8點前進食每天第一餐的人相比，在早上9點以後進食的男性和女性出現情緒低落與心理健康 問題的機率會增加28%。

研究顯示，完全不吃早餐對心理健康也有類似的不良影響。

每日郵報報導，調查顯示，英國幾乎每兩人中就有一人沒時間好好吃頓早餐；而那些在上班途中吃早餐的人，幾乎有三分之一是在辦公桌上用餐。

西安交通大學第一附屬醫院的醫生在11年間研究近2.4萬名成年人的早晨飲食習慣，記錄他們是否經常在早上吃早餐，如果有，是在什麼時候。

研究結果發表在「情感障礙期刊」(JAD)，顯示那些一定會吃早餐的人，比那些經常不吃的人更不容易被診斷出患有憂鬱症；而在早上8點前用餐者，也比在9點或以後才吃早餐的人，較少出現心理健康問題。

目前尚不清楚為何延遲吃早餐會造成如此嚴重的影響。

一種理論認為，晚吃或不吃早餐可能是睡眠不足、久坐不動生活型態或缺乏日常行動力的表現，這些都是心理健康有問題的潛在警訊。

英國國家統計局的資料也顯示，有六分之一成年人經常出現中度到嚴重的憂鬱症狀。