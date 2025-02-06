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早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

編譯周靜芝 / 即時報導
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Image by Elenildo Ferreira Artpix Comunicação visual from Pixabay
Image by Elenildo Ferreira Artpix Comunicação visual from Pixabay

一項研究指出，在早上9點前吃早餐，可顯著降低罹患憂鬱症的風險。

科學家發現，與那些在早上8點前進食每天第一餐的人相比，在早上9點以後進食的男性和女性出現情緒低落與心理健康問題的機率會增加28%。

研究顯示，完全不吃早餐對心理健康也有類似的不良影響。

每日郵報報導，調查顯示，英國幾乎每兩人中就有一人沒時間好好吃頓早餐；而那些在上班途中吃早餐的人，幾乎有三分之一是在辦公桌上用餐。

西安交通大學第一附屬醫院的醫生在11年間研究近2.4萬名成年人的早晨飲食習慣，記錄他們是否經常在早上吃早餐，如果有，是在什麼時候。

研究結果發表在「情感障礙期刊」(JAD)，顯示那些一定會吃早餐的人，比那些經常不吃的人更不容易被診斷出患有憂鬱症；而在早上8點前用餐者，也比在9點或以後才吃早餐的人，較少出現心理健康問題。

目前尚不清楚為何延遲吃早餐會造成如此嚴重的影響。

一種理論認為，晚吃或不吃早餐可能是睡眠不足、久坐不動生活型態或缺乏日常行動力的表現，這些都是心理健康有問題的潛在警訊。

英國國家統計局的資料也顯示，有六分之一成年人經常出現中度到嚴重的憂鬱症狀。

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