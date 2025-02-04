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培根油別洗掉可當烹飪材料 保存方式、期限一次看

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烹煮培根時流出的培根油是天然料理材料，適當儲存可以確保使用期限和品質。示意圖。（取材自unsplash.com@ David Trinks）
烹煮培根時流出的培根油是天然料理材料，適當儲存可以確保使用期限和品質。示意圖。（取材自unsplash.com@ David Trinks）

烹煮培根時總會得到培根油，很多人會把這個烹飪的天然資源留下，而如何保存、可以保存多久以及如何判斷是否變質都很重要，專家說新舊油不混合，冷藏可放數月，冷凍甚至可以放到一年，但無論哪種存放方式，趁新鮮使用絕對沒錯。

The Takeout報導無論是用鍋子煎、用烤箱烤、用微波爐加熱還是放入氣炸鍋炸，培根都會出油，那些油是天然的烹飪材料。

報導指出，培根油稍微冷卻後以篩網濾掉油中的培根碎屑，再倒入可密封的耐熱容器中，接著繼續放置冷卻，待容器摸起來沒有熱度後，蓋上蓋子放入冰箱，冷藏可放三個月。

若常煮食培根，切記不能將新的培根油倒到已冷藏的舊油上，新舊油應用不同容器分開裝，罐子上要貼上製造日期，新舊油若混合裝，一旦舊油在瓶底變質就會汙染新油，整罐都不能吃。

有些人怕三個月用不完培根油很浪費，可以將之冷凍，冷凍的保存期限可以到一年，雖然若維持冷凍狀態，培根油可以無限期地安全使用，但為了吃到最好的品質，還是建議在一年內食用完畢；冷凍的儲存步驟和冷藏相同，油冷卻至室溫後就裝到可以放到冷凍庫的密封容器中。

更好的方式是把油倒入製冰塊盤或有小方格的冷凍模具中，使用時就可以只取用需要的量就好；使用前可以把冷凍培根油放到冷藏室退冰，也可以直接使用冷凍的培根油，例如想要為辣椒快速提升風味或把它作為派皮的脂肪時。

培根油是否變質很容易就能判斷，因為壞掉的培根油真的很臭，它會有股你絕對不會搞錯的餿味或酸味，所以若你哪天打開裝有培根油的容器聞到一絲異味時，請直接丟掉。此外，正常的培根油是乳白色或淺棕色，若變成像奶油般的黃色，也代表該丟了。

至於該怎麼丟棄壞掉的培根油，報導指出若想保留裝油的瓶子，可以用抹刀將油刮出丟到垃圾桶，但若擔心油融化後把垃圾桶內搞得一團亂，可以用鋁箔紙把油包住後再丟以防止外漏，切記千萬不要把油丟水槽，因為絕對會把水管塞住。

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